Schnee in Österreich: Hier fiel am meisten vom Himmel

So manche Gegenden wurden in der Nacht auf heute, 18. November, angezuckert. Die Schnee-Hotspots waren eher im Westen und im alpinen Raum. Auch in Kärnten war Frau Holle zu Besuch.

35 Zentimeter Neuschnee gab es hier

„Am meisten Schnee fiel in Tirol und Vorarlberg. Hier gab es am Arlberg 30 bis 35 Zentimeter Neuschnee2, erklärt Wetterexperte der GeoSphere Austria Martin Skopalik im Gespräch mit 5 Minuten. In tieferen Lagen in Österreich war wenig bis gar kein Schnee. Der Semmering wurde heute ein wenig angezuckert. In der Steiermark gab es im Raum Köflach ein paar Schneeflocken, aber auch hier waren es nicht mehr als vier Zentimeter. In Kärnten schneite es am meisten am Loiblpass, Karawanken und in den Karnischen Alpen, hier gab es um 20 Zentimeter Neuschnee.

Kommt jetzt eine Eiseskälte nach Österreich?

„In den Wettermodellen werden kältere Luftmassen angezeigt, aber genau kann man es derzeit noch nicht voraussagen“, sagt Skopalik. Möglicherweise wird es aber in Wien nächste Woche für die Jahreszeit außergewöhnlich kalt. So könnte es in der Nacht bis zu minus 7 Grad haben, untertags dann bei minus 3 Grad bleiben. Österreichweit wird es kühler, in den inneralpinen Tälern könnte es einen Temperatursturz geben. So könnte es teilweise zu minus 13 Grad kommen, was allerdings normal sei, meint der Meteorologe. Eine genaue Vorhersage der Kältewelle nächste Woche ist derzeit aber noch nicht möglich.