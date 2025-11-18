Miete, Strom und Co: Preissenkungspaket der Regierung beschlossen

Heute, 18. November, gab die Regierung bekannt, dass ein Preissenkungspaket kommt. Was es beinhaltet, liest du hier.

Die Bundesregierung hat im heutigen Ministerrat ein Preissenkungspaket beschlossen, das dazu beitragen wird, das Inflationsziel von zwei Prozent im kommenden Jahr zu erreichen. Zudem hat sich die Regierung darauf verständigt, weitere und schärfere Maßnahmen im Rahmen der Steuerbetrugsbekämpfung umzusetzen. Insgesamt sind bis 2029 Mehreinnahmen von mehr als 1,4 Milliarden Euro zusätzlich durch Betrugsbekämpfung vorgesehen.

Gesundheitsreformfonds in der Höhe von 500 Millionen Euro

Darüber hinaus hat die Bundesregierung zur Stärkung der österreichischen Gesundheitsversorgung einen Gesundheitsreformfonds in der Höhe von 500 Millionen Euro beschlossen. Damit werden Qualität, Effizienz und Effektivität der niedergelassenen Gesundheitsversorgung sowie die Optimierung der Patientenströme und -wege sichergestellt und verbessert.

Das Preissenkungspaket beinhaltet: Billigstromgesetz

Anti-Mogelpackungs-Gesetz

Aufnahme von Strom und Gas ins Preisgesetz

Mietpreisbremse

Billigstromgesetz

Mit der größten Strommarktreform der letzten 20 Jahre nimmt sich diese Bundesregierung der hohen Strompreise an, die in den letzten Jahren viele Haushalte und Betriebe stark belastet haben. Die Reform soll für Haushalte und Betriebe langfristig Strompreise leistbarer machen und die Stromversorgung sicherstellen.

Vorgesehen sind unter anderem: Eine Preis-Runter-Garantie zur verpflichtenden Weitergabe von sinkenden Strompreisen.

Ein Sozialtarif zur Unterstützung einkommensschwacher Haushalte.

Eine Netzkostenbremse durch die Verwendung des Regulierungskontos und die Auflösung von Rücklagen soll die Netzkosten senken.

Eine strategische und abgestimmte Netzplanung sorgt für Stabilität und mehr Effizienz im Netz, was zu niedrigeren Netzkosten führen soll.

Dynamische Stromtarife sorgen ebenso für Möglichkeiten zur Kosteneinsparung für Haushalte.

Ein verpflichtender Tarifwechsel-Hinweis auf den Rechnungen soll die Wechselrate heben Das Gesetz wird diese Woche als Regierungsvorlage dem Parlament übermittelt, notwendig ist eine 2/3-Mehrheit.

Anti-Mogelpackungsgesetz

Mit transparenten Preisauszeichnungen wird künftig für Konsumentinnen und Konsumenten sofort ersichtlich, wenn sich Packungsmengen bei gleichbleibendem Produktpreis oder der Grundpreis selbst verändert haben. Mit der Kennzeichnungspflicht wird die sogenannte Shrinkflation eingedämmt und die Menschen in Österreich bei versteckten Preiserhöhungen transparent informiert. Gleichzeitig wird eine unbürokratische und praxisnahe Ausnahme für kleine eigenständige Unternehmer getroffen.

Das Preisgesetz

Mit der Aufnahme von Strom und Gas ins Preisgesetz hat die Bundesregierung künftig die Möglichkeit, im Krisenfall regulierend einzugreifen. Die Bundesregierung hat nach Feststellung eines Missstandes durch die E-Control künftig bei ungewöhnlichen Preisen bzw. Preiserhöhungen die Möglichkeit, einzugreifen und kann damit die Menschen in Österreich vor hohen Energiekosten schützen. Außerdem kann die E-Control auf Aufforderung der Bundesregierung tätig werden und Prüfungen einleiten. Sollten extreme Anstiege von Preisen festgestellt werden, kann die Bundesregierung, soweit der Missstand nicht durch marktkonforme Maßnahmen beseitigt werden kann, für die Dauer von sechs Monaten einen volkswirtschaftlich gerechtfertigten Preis bestimmen.

Mietpreisbremse

Die Bundesregierung hat für alle Mietformen eine Mietpreisbremse auf den Weg gebracht. Ohne Mietpreisstopp würden die Mieten weiterhin ungehindert steigen. Der ungebremsten Preiserhöhung haben wir nun einen Riegel vorgeschoben. Diese Mietpreisbremsen kommen nun zur Abstimmung in den Nationalrat. Außerdem behandelt der Nationalrat die Verlängerung der Mindestbefristung von drei auf fünf Jahre – ausgenommen sind private Kleinvermieter. Eine Maßnahme, die zu mehr Planungssicherheit beiträgt und für mehr Stabilität für die Mieterinnen und Mieter sorgt.