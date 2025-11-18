Droht ein Zigarettenverbot in Österreich?

Derzeit diskutier die WHO über ein generelles Zigarettenverbot in der EU. Das sagt das österreichische Gesundheitsministerium dazu.

In Genf startete am Montag eine fünftägige Konferenz der Weltgesundheitsorganisation, genannt COP11. Bei diesem Treffen kommen Vertreter von 180 Ländern zusammen, um darüber zu sprechen, wie man den Tabakkonsum besser bekämpfen kann. Im Mittelpunkt stehen zwei Hauptthemen: Erstens, wie stark Tabakfirmen versuchen, politische Entscheidungen zu beeinflussen (Lobbyarbeit), und zweitens, welche Gefahren von neuen Nikotinprodukten wie E-Zigaretten (Vapes) und sogenannten Snus für Kinder und Jugendliche ausgehen.

Sollen Filterzigaretten verboten werden?

Eine Empfehlung der WHO lässt aufhorchen: Sie schlagen vor, die Einfuhr und auch Produktion von Filterzigaretten zu verbieten. Diese machen nämlich rund 90 Prozent des Marktes aus und die Kunststoffstummel belasten laut den Experten die Umwelt. In einem Bericht soll stehen, dass „Ein Verbot der Herstellung, Einfuhr, des Vertriebs und des Verkaufs von Filterzigaretten würde einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Tabakkonsums darstellen.“

Verbot hätte Folgen für Österreich

Ein solches Verbot hätte in Österreich sehr weitreichende Folgen: Weil 95 Prozent aller in Österreich verkauften Zigaretten Filter haben, würde ein Filterverbot praktisch einem generellen Verbot des Zigarettenverkaufs gleichkommen. Die Europäische Union überlegt sogar, den Verkauf von Tabak- und Nikotinprodukten in allen Geschäften, Tankstellen und Trafiken komplett zu verbieten. Ziel dieser Maßnahme ist es, den Konsum zu senken und die Nikotinabhängigkeit zu verringern.

Das sagt das Gesundheitsministerium dazu

Auf Anfrage von 5 Minuten heißt aus dem Staatssekretariat: „In Österreich wird es kein Verbot geben. Weder Zigaretten, Filter oder Trafiken werden verboten, das kann nicht über den Kopf von Österreich aus entschieden werden!“ Das sind klare Worte aus dem Gesundheitsministerium.