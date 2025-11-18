Probleme bei ChatGPT: Warum der KI-Helfer teils down ist
Zahlreiche Meldungen sind bereits eingegangen, dass etwa ChatGPT und X rund um die Mittagsstunden am Dienstag, 18. November, mit Problemen zu kämpfen hatten und immer wieder auch down waren.
„ChatGPT und X sind down“, heißt es am frühen Dienstagnachmittag von einer Leserin gegenüber 5 Minuten. Der beliebte KI-Helfer und die Social-Media-Plattform waren aber nicht die einzigen, die mit Problemen zu kämpfen hatten. Betroffen waren zahlreiche Websites, Dienste und Spiele, die auf den Anbieter „Cloudflare“ setzen.
An Problemen bei Cloudflare wird gearbeitet
Dieser kämpft aktuell nämlich mit starken Problemen, wie man selbst in einem Statement bekanntgibt. An diesen würde man derzeit schon arbeiten. Wie lange die Probleme noch andauern werden, ist aktuell unklar. Immerhin: Mittlerweile beobachtet man schon eine Erholung einzelner Dienste.
Bei Cloudflare handelt es sich um einen Dienstleister im Internet, der neben einer Server-Infrastruktur auch etwa Sicherheitsdienste bereitstellt. Diese sollen Websites vor Cyber-Angriffen schützen.