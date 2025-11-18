Mann würgte Ehefrau: 60-Jähriger in Haft

Im Bezirk Gmunden ist ein Streit zwischen Eheleuten völlig aus dem Ruder gelaufen. Eine 57-Jährige musste ins Spital, ihr Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ein Streit, der eigentlich nur Worte enthalten sollte, ist in Gmunden am Sonntag, dem 16. November, gegen 16.15 Uhr eskaliert. Ein 60-jähriger Pensionist geriet wegen der bevorstehenden Scheidung mit seiner 57-jährigen Frau aneinander und verlor dabei völlig die Kontrolle. Laut Polizei würgte er seine Frau im Affekt. Mitten in der Attacke hielt er inne, realisierte sein Handeln und ließ freiwillig von ihr ab.

Frau ruft über Notruf um Hilfe

Die verletzte Frau alarmierte sofort die Polizei. Kratz- und Schürfwunden im Gesichts-, Hals-, Arm-, Brust- und Kniebereich machten deutlich, wie heftig die Auseinandersetzung verlaufen war. Die 57-Jährige wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Für die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bad Goisern gab es kein Zögern: Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen – ohne Widerstand.

Beschuldigter gesteht die Tat

Bei der niederschriftlichen Einvernahme zeigte sich der 60-Jährige geständig. Er legte, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich, „ein volles Geständnis“ ab. Die Ermittler betonen, dass der Mann bisher unbescholten war. Dennoch war die Schwere des Vorfalls ausschlaggebend dafür, dass weitere rechtliche Schritte folgten. Über den Beschuldigten wurde Untersuchungshaft verhängt. Er wurde anschließend in die Justizanstalt Wels gebracht.