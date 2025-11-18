Einbruch-Serie beendet: 41 Taten und Schaden über 200.000 €
Ein 41-jähriger Österreicher soll für 41 Einbrüche in Gemeindeämter in vier Bundesländern verantwortlich sein. Das LKA Niederösterreich konnte ihn festnehmen und eine umfangreiche Serie klären.
Monatelang suchte das Landeskriminalamt Niederösterreich nach einem Unbekannten, der dutzende Gemeindeämter im Osten Österreichs heimgesucht hatte. Durch akribische Ermittlungsarbeit fanden die Kriminalbeamten schließlich seinen Aufenthaltsort in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Am 3. Juni 2025 wurde der 41-jährige Österreicher von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität festgenommen.
Beute und Suchtgift in Wohnung entdeckt
In der Wohnung des Tatverdächtigen fanden die Ermittler Diebesgut aus einem Einbruch, der nur wenige Stunden davor in einem steirischen Gemeindeamt verübt worden war. Auch geringe Mengen Suchtgift wurden sichergestellt. Der Mann wurde sofort in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Laut Polizei erbeutete er vor allem Bargeld, aber auch Tablets, Handys und Gutscheine.
41 Einbrüche in vier Bundesländern – Schaden über 200.000 Euro
Nach Abschluss der Ermittlungen konnten dem Mann 41 Tathandlungen zugeordnet werden. Die Einbrüche fanden zwischen Oktober 2024 und Juni 2025 in Niederösterreich, Oberösterreich, dem Burgenland und der Steiermark statt. Der Gesamtschaden ist erheblich: mindestens 39.000 Euro Beute und rund 174.000 Euro Sachschaden.
Tatorte
Niederösterreich
- Gemeindeamt in 2733 Grünbach am Schneeberg
- Gemeindeamt und Bauhof in 2443 Deutsch-Brodersdorf
- Gemeindeamt und Hofläden in 2440 Reisenberg
- Gemeindeamt in 3071 Böheimkirchen
- Gemeindeamt in 2211 Pillichsdorf
- Gemeindeamt in 2733 Grünbach am Schneeberg (zweiter Fall)
- Gemeindeamt in 2880 St. Corona am Wechsel
- Gemeindeamt in 2564 Furth an der Triesting
- Gemeindeamt in 3062 Kirchstetten
- Gemeindeamt in 2100 Leobendorf
- Gemeindeamt in 2011 Sierndorf
- Gemeindeamt in 3110 Neidling
- Gemeindeamt in 2371 Hinterbühl
- Friseursalon in 2344 Maria Enzersdorf
- Gemeindeamt in 2483 Ebreichsdorf
- Gemeindeamt in 4432 Ernsthofen
- Gemeindeamt in 2221 Groß Schweinbarth
- Pkw-Diebstahl in 2123 Schleinbach
- Gemeindeamt in 3263 Randegg
- Gemeindeamt in 2124 Niederkreuzstetten
- Gemeindeamt in 2284 Untersiebenbrunn
Oberösterreich
- Gemeindeamt in 4813 Altmünster
- Gemeindeamt in 4320 Perg
- Gemeindeamt in 4890 Frankenmarkt
- Gemeindeamt in 4904 Atzbach
Burgenland
- Gemeindeamt und Volksschule in 7053 Hornstein
- Gemeindeamt in 7422 Riedlingsdorf
- Gemeindeamt in 7425 Wiesfleck
- Gemeindeamt in 7423 Grafenschachen
- Gemeindeamt in 7222 Rohrbach
- Gemeindeamt in 7221 Marz
- Gemeindeamt in 7020 Loipersbach
Steiermark
- Gemeindeamt in 8413 St. Georgen an der Stiefing
- Gemeindeamt in 8431 Gralla
- Gemeindeamt in 8232 Grafendorf bei Hartberg
- Gemeindeamt in 8773 Kammern im Liesingtal