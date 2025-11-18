Einbruch-Serie beendet: 41 Taten und Schaden über 200.000 €

Ein 41-jähriger Österreicher soll für 41 Einbrüche in Gemeindeämter in vier Bundesländern verantwortlich sein. Das LKA Niederösterreich konnte ihn festnehmen und eine umfangreiche Serie klären.

Monatelang suchte das Landeskriminalamt Niederösterreich nach einem Unbekannten, der dutzende Gemeindeämter im Osten Österreichs heimgesucht hatte.

Monatelang suchte das Landeskriminalamt Niederösterreich nach einem Unbekannten, der dutzende Gemeindeämter im Osten Österreichs heimgesucht hatte. Durch akribische Ermittlungsarbeit fanden die Kriminalbeamten schließlich seinen Aufenthaltsort in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Am 3. Juni 2025 wurde der 41-jährige Österreicher von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität festgenommen.

©LPD NÖ/LKA Die Einbrüche fanden zwischen Oktober 2024 und Juni 2025 in Niederösterreich, Oberösterreich, dem Burgenland und der Steiermark statt. ©LPD NÖ/LKA Laut Polizei erbeutete der Langfinger vor allem Bargeld, aber auch Tablets, Handys und Gutscheine.

Beute und Suchtgift in Wohnung entdeckt

In der Wohnung des Tatverdächtigen fanden die Ermittler Diebesgut aus einem Einbruch, der nur wenige Stunden davor in einem steirischen Gemeindeamt verübt worden war. Auch geringe Mengen Suchtgift wurden sichergestellt. Der Mann wurde sofort in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Laut Polizei erbeutete er vor allem Bargeld, aber auch Tablets, Handys und Gutscheine.

41 Einbrüche in vier Bundesländern – Schaden über 200.000 Euro

Nach Abschluss der Ermittlungen konnten dem Mann 41 Tathandlungen zugeordnet werden. Die Einbrüche fanden zwischen Oktober 2024 und Juni 2025 in Niederösterreich, Oberösterreich, dem Burgenland und der Steiermark statt. Der Gesamtschaden ist erheblich: mindestens 39.000 Euro Beute und rund 174.000 Euro Sachschaden.

Tatorte Niederösterreich Gemeindeamt in 2733 Grünbach am Schneeberg

Gemeindeamt und Bauhof in 2443 Deutsch-Brodersdorf

Gemeindeamt und Hofläden in 2440 Reisenberg

Gemeindeamt in 3071 Böheimkirchen

Gemeindeamt in 2211 Pillichsdorf

Gemeindeamt in 2733 Grünbach am Schneeberg (zweiter Fall)

Gemeindeamt in 2880 St. Corona am Wechsel

Gemeindeamt in 2564 Furth an der Triesting

Gemeindeamt in 3062 Kirchstetten

Gemeindeamt in 2100 Leobendorf

Gemeindeamt in 2011 Sierndorf

Gemeindeamt in 3110 Neidling

Gemeindeamt in 2371 Hinterbühl

Friseursalon in 2344 Maria Enzersdorf

Gemeindeamt in 2483 Ebreichsdorf

Gemeindeamt in 4432 Ernsthofen

Gemeindeamt in 2221 Groß Schweinbarth

Pkw-Diebstahl in 2123 Schleinbach

Gemeindeamt in 3263 Randegg

Gemeindeamt in 2124 Niederkreuzstetten

Gemeindeamt in 2284 Untersiebenbrunn Oberösterreich Gemeindeamt in 4813 Altmünster

Gemeindeamt in 4320 Perg

Gemeindeamt in 4890 Frankenmarkt

Gemeindeamt in 4904 Atzbach Burgenland Gemeindeamt und Volksschule in 7053 Hornstein

Gemeindeamt in 7422 Riedlingsdorf

Gemeindeamt in 7425 Wiesfleck

Gemeindeamt in 7423 Grafenschachen

Gemeindeamt in 7222 Rohrbach

Gemeindeamt in 7221 Marz

Gemeindeamt in 7020 Loipersbach Steiermark Gemeindeamt in 8413 St. Georgen an der Stiefing

Gemeindeamt in 8431 Gralla

Gemeindeamt in 8232 Grafendorf bei Hartberg

Gemeindeamt in 8773 Kammern im Liesingtal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 14:20 Uhr aktualisiert