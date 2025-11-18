Tiroler wird Opfer von Hacker, mehr als 100.000 Euro sind weg

Mehr als 100.000 Euro hat ein unbekannter Täter von den Wallets eines Tirolers abgebucht, heißt es nun seitens der Polizei. Der Computer des 46-Jährigen wurde zuvor mittels Schadsoftware gehackt.

In Tirol wurde ein 46-jähriger Österreicher Opfer eines Hackers. Kurz vor Mitternacht, am 12. November 2025, soll sein Computer mittels Schadsoftware gehackt worden sein, daraufhin konnte sich ein unbekannter Täter die Zugangscodes für die Walltes des Opfers verschaffen. In weiterer Folge war es zu Abbuchungen von Kryptowährung in niedriger sechsstelliger Höhe gekommen, heißt es seitens der Polizei nun. Die Ermittlungen sind derzeit noch im Gange.