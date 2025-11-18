/ ©Fotomontage: RK / Trummer & Pexels
Vermisstensuche endet tragisch: Polizei findet 57-Jährige leblos
Seit Sonntag, 16. November 2025, wurde nach einer 57-jährigen Wanderin in Partenen (Gemeinde Gaschurn, Bezirk Bludenz, Vorarlberg) gesucht. Nun wurde die Frau gefunden - leblos.
Eine große Suche nach einer Vermissten im Bereich Wiegensee/Tafamunt im Bezirk Bludenz (Vorarlberg) wurde nun beendet, wie die Polizei berichtet. Dienstagvormittag, am 18. November 2025, wurde die seit Sonntag vermisste 57-Jährige nämlich von den Suchmannschaften leblos aufgefunden. „Die Erhebungen ergaben, dass sich die Wanderin verstiegen haben dürfte und im immer steiler werdenden, felsdurchsetzten Gelände etwa 300 Meter abstürzte wodurch sie sich tödliche Verletzungen zuzog“, so die Beamten. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.
Im Sucheinsatz standen:
- Bergrettung Partenen
- Bergrettung Gaschurn
- Bergrettung St. Gallenkirch
- Hundeführer der Bergrettung
- Feuerwehr Partenen
- Drohne Bergrettung
- Beamte der Polizei
- Drohne Polizei und Polizeihubschrauber
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 15:16 Uhr aktualisiert
