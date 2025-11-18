Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: RK / Trummer & Pexels
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Mann, der beim Rettungsauto steht, und eine Kerze.
Die große Suchaktion nach einer 57-Jährige, die seit Sonntag vermisst wurde, endete tragisch.
Bezirk Bludenz / Vorarlberg
18/11/2025
Dienstagvormittag

Vermisstensuche endet tragisch: Polizei findet 57-Jährige leblos

Seit Sonntag, 16. November 2025, wurde nach einer 57-jährigen Wanderin in Partenen (Gemeinde Gaschurn, Bezirk Bludenz, Vorarlberg) gesucht. Nun wurde die Frau gefunden - leblos.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Eine große Suche nach einer Vermissten im Bereich Wiegensee/Tafamunt im Bezirk Bludenz (Vorarlberg) wurde nun beendet, wie die Polizei berichtet. Dienstagvormittag, am 18. November 2025, wurde die seit Sonntag vermisste 57-Jährige nämlich von den Suchmannschaften leblos aufgefunden. „Die Erhebungen ergaben, dass sich die Wanderin verstiegen haben dürfte und im immer steiler werdenden, felsdurchsetzten Gelände etwa 300 Meter abstürzte wodurch sie sich tödliche Verletzungen zuzog“, so die Beamten. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.

Im Sucheinsatz standen:

  • Bergrettung Partenen
  • Bergrettung Gaschurn
  • Bergrettung St. Gallenkirch
  • Hundeführer der Bergrettung
  • Feuerwehr Partenen
  • Drohne Bergrettung
  • Beamte der Polizei
  • Drohne Polizei und Polizeihubschrauber
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 15:16 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: