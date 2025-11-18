Vermisstensuche endet tragisch: Polizei findet 57-Jährige leblos

Seit Sonntag, 16. November 2025, wurde nach einer 57-jährigen Wanderin in Partenen (Gemeinde Gaschurn, Bezirk Bludenz, Vorarlberg) gesucht. Nun wurde die Frau gefunden - leblos.

Die große Suchaktion nach einer 57-Jährige, die seit Sonntag vermisst wurde, endete tragisch.

Die große Suchaktion nach einer 57-Jährige, die seit Sonntag vermisst wurde, endete tragisch.

Eine große Suche nach einer Vermissten im Bereich Wiegensee/Tafamunt im Bezirk Bludenz (Vorarlberg) wurde nun beendet, wie die Polizei berichtet. Dienstagvormittag, am 18. November 2025, wurde die seit Sonntag vermisste 57-Jährige nämlich von den Suchmannschaften leblos aufgefunden. „Die Erhebungen ergaben, dass sich die Wanderin verstiegen haben dürfte und im immer steiler werdenden, felsdurchsetzten Gelände etwa 300 Meter abstürzte wodurch sie sich tödliche Verletzungen zuzog“, so die Beamten. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.

Im Sucheinsatz standen: Bergrettung Partenen

Bergrettung Gaschurn

Bergrettung St. Gallenkirch

Hundeführer der Bergrettung

Feuerwehr Partenen

Drohne Bergrettung

Beamte der Polizei

Drohne Polizei und Polizeihubschrauber

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 15:16 Uhr aktualisiert