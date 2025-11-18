Nach Kritik: Wirtschaftskammer setzt Erhöhungen für Funktionäre aus

Nach heftiger Kritik rudert die Wirtschaftskammer zurück: Die heuer beschlossenen Funktionsentschädigungen werden vorerst ausgesetzt und die Neuregelung wird extern überprüft.

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) reagiert auf die anhaltende Kritik an den heuer beschlossenen Erhöhungen der Funktionsentschädigungen: Die Anpassungen werden vorerst ausgesetzt und auf das bisherige Niveau zurückgeführt. Das gab WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz am 18. November in einer Presseaussendung bekannt. Ein entsprechender Beschluss soll kommende Woche im Präsidium fallen. Auch die Landeskammern sollen diesen Schritt vollziehen; eigenständigen Fachverbänden empfiehlt die WKÖ, dem Beispiel zu folgen.

Diskussion soll wieder auf „sachliche Ebene“ gelenkt werden

Schultz begründet die Entscheidung damit, die Diskussion wieder auf eine „sachliche Ebene“ bringen zu wollen. Die ursprüngliche Neuregelung sei als Modernisierung eines uneinheitlichen Systems gedacht gewesen, werde nun aber extern überprüft. Bis zum Abschluss dieser Prüfung bleiben die Erhöhungen ausgesetzt.

Kärntner Kammer begrüßt die Entscheidung

In der Wirtschaftskammer Kärnten wird die Entscheidung begrüßt. Kärnten war das einzige Bundesland, in dem im Juni 2025 keine Erhöhungen der Funktionärsentschädigungen vorgenommen wurden. Kammerpräsident Jürgen Mandl betont: „Nach der völlig entgleisten Kampagne gegen die Wirtschaftskammer in den vergangenen Tagen und Wochen werte ich dieses Aussetzen als wichtigen ersten Schritt, um die zweifelsohne angebrachte Reformdiskussion zu versachlichen und eine konstruktive Grundlage wiederherzustellen.“

©WKK I Helge Bauer Wirtschaftskammer-Kärnten-Chef Jürgen Mandl begrüßt die Entscheidung der WKÖ.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 16:15 Uhr aktualisiert