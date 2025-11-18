Vor Weihnachten: HOFER lässt jetzt Preise von diesen Produkten purzeln
Bereits mit dem heutigen Dienstag, 18. November 2025, macht der Diskonter HOFER in Österreicher Butter billiger. Am Mittwoch, 19. November, folgt dann eine "vielfältige Auswahl an Produkten fürs Fest".
In weniger als zwei Wochen ist Dezember – und dann ist auch Weihnachten nicht mehr allzu fern. Der Diskonter HOFER hat zu diesem Anlass nun angekündigt, die Preise auf einige Produkte zu senken. „Auch zu Weihnachten bekommen Kunden nun mehr für weniger Geld“, so der Supermarkt-Riese in einer Aussendung. Ausgewählte Spezialitäten werden dabei ab 19. November noch günstiger angeboten, wodurch man bis zu 28 Prozent sparen könne, heißt es weiter.
Wo gehst du gerne einkaufen?
Butterpreis wird bei HOFER auch wieder billiger
Zusätzlich „purzelt“ auch der Preis bei Butter noch einmal. Damit möchte man das Kekse backen etwas günstiger gestalten – ist doch die Butter oft eine Hauptzutat. Die Preissenkung hier ist übrigens nicht die erste dieser Art. Butter wird bei HOFER mit 18. November 2025 bereits zum vierten Mal günstiger. Möglich macht das ein Sortiment, „das aus über 90 Prozent Eigenmarken besteht“, so der Diskonter.
Was bei HOFER jetzt alles günstiger wird:
Ab 18. November günstiger:
- MILSANI Teebutter, 250 g, um 1,59 Euro per Packung statt 1,69 Euro – Preisreduktion von 5,9 Prozent
- MILSANI Laktosefreie Teebutter, 250 g, um 1,99 Euro per Packung statt 2,09 Euro – Preisreduktion
von 4,7 Prozent
Ab 19. November günstiger:
- GOURMET FINEST CUISINE Steinofenbrötchen, 300 g, um 0,99 Euro per Packung statt 1,39 Euro –
Preisreduktion von 28,7 Prozent
- Fraicho, 150 g, dauerhaft erhältlich, um 0,99 Euro per Packung statt 1,19 Euro – Preisreduktion von
16,8 Prozent
- Rotwein Cuvée, 1 l, um 2,29 Euro per Flasche statt 2,69 Euro – Preisreduktion von 14,8 Prozent
- GENUSS 100 % AUS ÖSTERREICH Schweins-Lungenbraten, um 12,99 Euro per Kilo bzw. 6,79 Euro pro 523 g statt 14,99 Euro bzw. 7,84 Euro für 523 g – Preisreduktion von 13,3 Prozent
- Hashtag Blauer Zweigelt, 1 l, um 2,79 Euro per Flasche statt 3,29 Euro – Preisreduktion von 15,1 Prozent
- Grüner Veltliner Selection, 0,75 l, um 3,49 Euro per Flasche statt 3,99 Euro – Preisreduktion von 12,5
Prozent
- ROI DE TREFLE Zarte Scheiben, 200 g, um 2,49 Euro per Packung statt 2,79 Euro – Preisreduktion von
10,7 Prozent
- Eistee, 1,5 l, um 0,89 Euro per Flasche statt 0,99 Euro – Preisreduktion von 10,1 Prozent
- Eistee Zero, 1,5 l, um 0,89 Euro per Flasche statt 0,99 Euro – Preisreduktion von 10,1 Prozent
- BIO Tiefkühl Lachsfilet, 250 g, um 8,99 Euro per Packung statt 9,99 Euro – Preisreduktion von 10 Prozent
- und viele mehr