Vor Weihnachten: HOFER lässt jetzt Preise von diesen Produkten purzeln

Bereits mit dem heutigen Dienstag, 18. November 2025, macht der Diskonter HOFER in Österreicher Butter billiger. Am Mittwoch, 19. November, folgt dann eine "vielfältige Auswahl an Produkten fürs Fest".

In weniger als zwei Wochen ist Dezember – und dann ist auch Weihnachten nicht mehr allzu fern. Der Diskonter HOFER hat zu diesem Anlass nun angekündigt, die Preise auf einige Produkte zu senken. „Auch zu Weihnachten bekommen Kunden nun mehr für weniger Geld“, so der Supermarkt-Riese in einer Aussendung. Ausgewählte Spezialitäten werden dabei ab 19. November noch günstiger angeboten, wodurch man bis zu 28 Prozent sparen könne, heißt es weiter.

Butterpreis wird bei HOFER auch wieder billiger

Zusätzlich „purzelt“ auch der Preis bei Butter noch einmal. Damit möchte man das Kekse backen etwas günstiger gestalten – ist doch die Butter oft eine Hauptzutat. Die Preissenkung hier ist übrigens nicht die erste dieser Art. Butter wird bei HOFER mit 18. November 2025 bereits zum vierten Mal günstiger. Möglich macht das ein Sortiment, „das aus über 90 Prozent Eigenmarken besteht“, so der Diskonter.