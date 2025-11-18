Polizeigroßeinsatz in Lichtenwörth nach Drohung gegen Schule

Zu einem Großeinsatz ist es Dienstagnachmittag, am 18. November, in Lichtenwörth (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) gekommen. Dort soll ein 14-Jähriger "eine Bedrohung in Zusammenhang mit der Schule" angekündigt haben.

„Heute wurde durch eine amtsbekannte Person eine Bedrohung in Zusammenhang mit unserer Schule angekündigt“, schreibt der Bürgermeister der Gemeinde Lichtenwörth (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich), Manuel Zusag, nun auf Facebook. Sofort hätte man mit der Schulleitung und den Sicherheitsbehörden „alle notwendigen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet“.

„Nach aktuellem Stand besteht keine akute Gefahr“

Aktuell würde der Einsatz jedenfalls noch laufen, so Zusag weiter. Details könnten daher keine weiteren bekanntgegeben werden. Aber: „Nach aktuellem Stand besteht keine akute Gefahr.“ Derzeit soll nach einer Person gesucht werden. Der Bürgermeister bittet „um Ruhe, umsichtiges Handeln und darum, keine Gerüchte oder Spekulationen weiterzugeben“. Die Sicherheitsbehörden hätten jedenfalls alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet. „Wir sorgen gemeinsam dafür, dass Lichtenwörth ein sicherer Ort bleibt“, erklärt der Bürgermeister abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 16:41 Uhr aktualisiert