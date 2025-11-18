Oberösterreichischer Maschinenbau-Betrieb schlittert in Pleite

Der Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt, dass über das Vermögen der SPS Maschinenbau GmbH beim zuständigen Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet wurde.

Die SPS Maschinenbau GmbH mit Sitz in Altmünster ist Anbieter von Komplettlösungen für Automatisierungsprojekte, insbesondere für Aluminium-Extrusionsanlagen. Die Geschäftstätigkeit erfolgt im B2B-Bereich und richtet sich vorwiegend an Unternehmen der Aluminiumverarbeitung. Die Antragstellerin wurde im Jahr 1980 unter der Firma „MFW Maschinenbau GmbH“ gegründet und ist Teil der SPS-Unternehmensgruppe. Gesellschafter des schuldnerischen Unternehmens sind die SPS Holding GmbH sowie die Alpha-S GmbH, deren Stammeinlagen wurden vollständig geleistet. Von der Insolvenz sind insgesamt 23 Dienstnehmer betroffen, davon 14 Angestellte und 9 Arbeiter.

Die Insolvenzgründe (laut Antrag): die Auswirkungen der Corona-Pandemie,

der Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Industrie- und Gewerbeunternehmen,

erhebliche Preissteigerungen beim Materialeinkauf,

ein hoher Anteil an Fremdleistungen sowie

zu optimistische Preiskalkulationen.

Zu den Verbindlichkeiten

„Die bis Ende Oktober 2025 erwarteten Aufträge sind nicht eingegangen. Zudem konnten laufende Bauprojekte keine ausreichende Auslastung sicherstellen, wodurch sich ein mittelfristiger Kapazitätsengpass abzeichnete. Außergerichtliche Sanierungsbemühungen blieben erfolglos, weshalb schließlich der vorliegende Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wurde. In der Bilanz zum Stichtag 31. Dezember 2024 werden die Verbindlichkeiten mit rund 5,67 Millionen Euro ausgewiesen. Auf der Aktivseite sind Vermögenswerte von mehr als 2 Millionen Euro angeführt, wobei das Anlagevermögen etwa 200.000 Euro beträgt“, heißt es in einer Aussendung vom AKV.

Betrieb soll fortgeführt werden

Der Geschäftsbetrieb der Antragstellerin wird fortgeführt, und es wird eine Sanierung im Rahmen eines Sanierungsplans angestrebt. Das derzeit vorliegende Angebot sieht eine Quote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren vor. Dies entspricht dem gesetzlichen Mindestangebot für ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung.