Bittere Pleite: Verein rettet Tiere, ist jetzt insolvent

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) nun bekannt gibt, wurde über das Vermögen der "Österreichischen Tierrettung" in Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet. Wir haben hier die genauen Details.

Der Verein hat seinen Sitz in der Moosstraße 36 in Salzburg und betreibt dort einen Notdienst zur Rettung und Bergung von Tieren. Zusätzlich bietet man auch Tiertransporte und Erste-Hilfe-Kurse für Haustiere an. Die Verbindlichkeiten werden auf rund 232.600 Euro beziffert, über die Höhe der Aktiva ist aktuell noch nichts bekannt. Von der Insolvenz sind jedenfalls zwei Dienstnehmer und 14 Gläubiger betroffen, so der AKV.

Tierrettung hat Steuerschulden in beträchtlicher Höhe

Mit 1. Oktober dieses Jahres wurde ein neuer Vorstand gewählt. Anlässlich der Übergabe wurden keine offenen Verbindlichkeiten oder Altlasten angegeben, so laut Insolvenzantrag. Aber: In weiterer Folge wurde klar, dass es sehr wohl Steuerschulden geben würde. Und das in nicht unbeträchtlicher Höhe, weiß der AKV. Es geht nämlich um 221.500 Euro, die bis ins Jahr 2016 zurückgehen. Wohl vorhandene Steuerguthaben würden diesen Betrag immerhin noch auf 164.800 Euro drücken.

Wie geht es mit der Tierrettung nun weiter?

Derzeit wird das Unternehmen fortgeführt. Die Antragstellerin spricht von einer „lückenlosen Sicherstellung des Notrufs“, wodurch es sinnvoll sei, „den Betrieb einstweilen fortzuführen, bis die Übernahme der Notrufleistungen durch eine andere Organisation geklärt ist“. Nun gilt es jedenfalls einmal, die Einschätzung des Masseverwalters abzuwarten.