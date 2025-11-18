Skip to content
/ ©ÖAMTC/Hnat
Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Hubschrauber.
Ein Rettungshubschrauber stand in Vorarlberg im Einsatz.
Bezirk Bludenz / Vorarlberg
18/11/2025
Dienstagvormittag

Arbeiter beim Fällen einer Fichte schwer verletzt

Im Bereich Maslunwald in Innerbraz (Bezirk Bludenz, Vorarlberg) wurde Dienstagvormittag, am 18. November 2025 gegen 9 Uhr, ein Arbeiter bei Holzarbeiten schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber musste ausrücken.

Dabei hat der Arbeiter eine rund 40 Meter hohe Fichte gefällt. Durch die Erschütterung, die das Umfallen des Baumes auslöste, stürzten Teile eines oberhalb stehenden, morschen Laubbaumes herab und trafen ihn am linken Oberkörper, berichtet die Polizei. Der Verletzte wurde schließlich vom Notarzt vor Ort erstversorgt und schließlich mittels Taubergung vom Rettungshubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen. Im Einsatz standen zusätzlich noch fünf Bergretter und eine Polizeistreife.

