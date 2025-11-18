Mit Kindern (6, 9) auf Tour: Mutter (38) fährt mit über 2 Promille

Eine stark alkoholisierte Mutter wurde in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) in Oberösterreich gestoppt, während ihre Kinder mit im Auto saßen. Die Polizei stellte 2,08 Promille fest.

Am Dienstag konnte eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen werden. Die 38-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Wels-Land fuhr gegen 14.10 Uhr mit ihrem Wagen im Gemeindegebiet von Stadl-Paura. Eine Polizeistreife wurde auf das Fahrzeug aufmerksam und hielt die Lenkerin an. „Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei der 38-Jährigen eindeutige Symptome einer Alkoholisierung festgestellt werden. Der Alkotest ergab einen relevanten Wert von 2,08 Promille“, berichtet die Polizei.

Alko-Lenkerin hatte zwei Kinder im Auto

Laut eigenen Angaben, habe die Lenkerin zuvor ihr sechsjähriges Kind zu einem Freund gefahren. Zudem befand sich im Auto noch ihr zweites neunjähriges Kind. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Sie wird angezeigt.