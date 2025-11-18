U17-WM: Österreich zerlegt England, steht jetzt im Viertelfinale

Nicht weniger als vier Tore hat das ÖFB-U17-Nationalteam am heutigen Dienstag, 18. November 2025, geschossen. Da man dabei auch keins bekommen hat, stehen die Österreicher nun im WM-Viertelfinale. Der Gegner, den man in Quatar zerlegt hat: England. Den Torreigen eröffnet hat Hasan Deshishku kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit in der 47. Minute. Drei Minuten später schwächte sich England mit einer roten Karte für Gomes Rodrigues selbst. Johannes Moser traf schließlich binnen zehn Minuten im Doppelpack, ehe Ifeanyi Ndukwe in der 86. Minute für den Endstand sorgte.

Herren-Nationalteam könnte heute WM-Teilnahme fixieren

Damit steht die U17-Auswahl unglaublicherweise im Viertelfinale der WM. Zu einer solchen will das Nationalteam der Herren übrigens auch hin – dazu steht ebenfalls am heutigen Dienstag, 18. November 2025, ein Entscheidungsspiel an. Gegen Bosnien reicht ein Unentschieden, um den Traum von einer WM-Endrunde Wirklichkeit werden zu lassen.