Arbeiten in der Pension: Große Änderungen ab Jänner, wie du profitierst

Mit 1. Jänner 2026 ändert sich für Pensionisten in Österreich einiges. Gleich mehrere Punkte betreffen dabei, dass die Ältesten der Gesellschaft (weiter-)arbeiten. Wir erklären nun, was kommen soll und wie ihr am besten aussteigt.

Teilpension, Zuverdienst & Flat Tax: Was sich für arbeitende Pensionisten mit 1. Jänner 2026 ändert und was das auch für euch bedeutet.

Bei den Pensionen bleibt in Österreich seit etwa Mitte des Jahres kein Stein auf dem anderen. Mit der Juni-Auszahlung wurden etwa die Krankenversicherungs-Beiträge von den meisten im Ruhestand von 5,1 auf sechs Prozent angehoben – eine Maßnahme, die die Betroffenen teils hunderte Euro im Jahr kostet. Alles dazu etwa hier: Am 1. Juli: Pensionen werden ausgezahlt, weniger Geld kommt aufs Konto.

Viele Änderungen stehen mit Jahreswechsel für Pensionisten an

Noch deutlich mehr Änderungen stehen mit 1. Jänner 2026 an – Genaueres findet ihr etwa hier: Pensionen in Österreich: Kürzungen, Reformen und was noch so geplant ist. Ab dann werden jedenfalls etwa das Alter und die Versicherungsjahre für die Korridorpension schrittweise angehoben. Ebenfalls eingeführt wird die Teilpension, auch eine Flat Tax soll kommen. Eine solche steht auch im Regierungsprogramm, aktuell würde man daran arbeiten, das versprochene Datum auch halten zu können, heißt es derzeit seitens der Regierung. Im Programm heißt es dazu, dass das Zuverdiensteinkommen mit 25 Prozent endbesteuert werden soll – sofern man in der Pension weiter arbeitet. Sozialversicherungsbeiträge sollen nicht gezahlt werden müssen, auch der Dienstgeber soll entlastet werden.

Flat Tax für Pensionisten ab 1. Jänner laut AK-Experte „zunehmend unwahrscheinlich“

Auf Nachfrage von 5 Minuten spricht auch Alexander Pasz von der Arbeiterkammer (AK) Wien diese Flat Tax an. Kritisch sieht er aktuell jedenfalls, dass es noch keinen Gesetzesentwurf gebe und es auch unklar sei, in welcher Form sie nun kommen würde. „Man kann eigentlich nur das Regierungsprogramm zitieren und sagen, dass es bis dato noch keinen Entwurf gibt“, so Pasz. Außerdem weiß er auch: „Ein Inkrafttreten ab 1. Jänner 2026 wie angekündigt wird aufgrund der nötigen Abläufe im Parlament zunehmend unwahrscheinlich.“ Zur Flat Tax habe man in den letzten Monaten auch „immer wieder Anfragen“. Insbesondere danach, ob die Maßnahme überhaupt kommt, würde gefragt. „Hier können wir sie nur vertrösten“, bedauert der AK-Experte.

Teilpension kommt mit 1. Jänner 2026: Was ist das?

Ebenfalls bedeutend für das Weiterarbeiten wird wohl auch die Teilpension sein, die mit 1. Jänner 2026 gänzlich neu eingeführt wird. „Teilpension bedeutet, dass die Arbeitszeit zwischen 25 und 75 Prozent reduziert wird und gleichzeitig ein anteiliger Pensionsantritt erfolgt“, erklärt Pasz gegenüber 5 Minuten. Beantragen kann man sie dabei aber erst ab jenem Alter, in dem ein Anspruch auf Korridor-, Langzeitversicherten-, Schwerarbeits- oder Alterspension besteht: „Dies bedeutet, dass mit der Teilpension niemand früher in Pension gehen kann.“ Als Vorteil sieht er, dass – im Vergleich zum Zuverdienst zur Alterspension – das Pensionskonto in diesem Fall nicht geschlossen werde und so dieses weiter aufgestockt wird. Zu beachten sei jedenfalls, dass sich wohl noch steuerliche Nachzahlungen ergeben werden, „weil Gehalt und Pension erst im Zuge der Veranlagung zusammengerechnet werden“, so Pasz. Außerdem muss die Teilpension mit dem Arbeitgeber abgesprochen sein.

Ich will in der Pension arbeiten: Teilpension oder Zuverdienst?

Was aber rät nun der Experte, wenn es darum geht, weiterarbeiten zu wollen? Welche Variante ist für Pensionisten besser? „Dies hängt insbesondere davon ab, wie der Zuverdienst nächstes Jahr steuerlich geändert wird (Flat Tax) und in welchem Ausmaß auch Teilpensionisten davon profitieren“, erklärt Pasz. Aktuell sei es am besten, danach zu entscheiden, ob man eine höhere Pension haben möchte oder ob einem kurzfristig ein hohes Netto-Einkommen lieber wäre. Möchte man sich neben der Arbeit noch die Pension aufbessern, rät der Experte zur Teilpension, soll es ein kurzfristig hohes Netto-Einkommen sein, lautet die Empfehlung: „Zuverdienst zur Pension“.

Teilpension: So viel Pension gibt’s zum Gehalt dazu: Arbeitszeit um 25 bis 40 Prozent reduziert: 25 Prozent des am Pensionskonto angesparten Betrags zusätzlich

25 Prozent des am Pensionskonto angesparten Betrags zusätzlich Arbeitszeit um 41 bis 60 Prozent reduziert: 50 Prozent der bisherigen Gutschrift extra

50 Prozent der bisherigen Gutschrift extra Arbeitszeit um 61 bis 75 Prozent reduziert: 75 Prozent des erworbenen Anspruchs extra Beispiel 1: Eine 63 Jahre alte Person geht in Korridorpension und will die Teilpension in Anspruch nehmen. Bisher hat sich eine Gutschrift von 3.000 Euro auf dem Konto monatlich ergeben. Reduziert dieser jemand nun die Arbeitszeit um die Hälfte, wird die Hälfte des Pensionskontos geschlossen und er bekommt 1.500 Euro minus dem Abschlag von 10,2 Prozent (5,1 Prozent pro Jahr). Macht 1.347 Euro als Teilpension zusätzlich zum Gehalt dazu. Beispiel 2: Eine 61-jährige Person hat Anspruch auf die Schwerarbeitspension und sich bisher eine Gutschrift von 2.800 Euro am Konto erarbeitet. Nun möchte er oder sie die Arbeitszeit um 75 Prozent reduzieren, von den 2.800 Euro bekommt die Person also 75 Prozent monatlich ausbezahlt. Minus der Abschläge (vier Mal 1,8 Prozent) macht das eine zusätzliche monatliche Auszahlung zum Gehalt von knapp 1.950 Euro. Gehen diese Personen dann irgendwann tatsächlich in Pension, setzt sich der Ruhestandsbezug aus dem eingefrorenen Teil plus jenem Teil der durch die Erwerbstätigkeit weiter gewachsen ist, zusammen.

