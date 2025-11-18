ORF-Gebühr per Erlagschein sorgt für Verwirrung: Was jetzt gilt

Will man den ORF-Beitrag per Erlagschein zahlen, hat man in den vergangenen Wochen und Monaten wohl ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Wir haben hier den Überblick, was nun für euch gilt.

Gleich einmal vorweg: Für die allermeisten Menschen ändert sich bis Ende 2027 einmal nichts. Hunderttausende Bestandskunden können den Beitrag auch weiterhin per Erlagschein in Raten bezahlen. Das war aber nicht immer so, ursprünglich wäre nämlich geplant gewesen, diese Möglichkeit schon ab dem kommenden Jahr nicht mehr anzubieten. Dann hätten Betroffene den Beitrag schon für 2026 per Erlagschein nur noch als Ganzes bezahlen können. In zwei oder sechs Teilbeträgen wäre es dann nur noch per SEPA-Lastschrift möglich gewesen.

Die ORF-Gebühr in Raten und per Erlagschein bleibt möglich

Daran hat die Regierung dann gedreht, die meisten der betroffenen Österreicher können in den kommenden beiden Jahren den ORF-Beitrag nun doch auch stückchenweise per Erlagschein bezahlen. „Das ist wichtig, vor allem für ältere Menschen, die vielfach noch analog ihre Rechnungen einzahlen und lieber kleinere Teilbeträge entrichten als den Jahresbetrag auf einmal“, hat es dazu Ende September aus dem SPÖ Parlamentsklub gegenüber 5 Minuten geheißen. Betroffen sind übrigens auch nicht zu wenige Menschen. Wie das OBS auf Nachfrage von 5 Minuten erklärte, bezahlen 1,5 Millionen Haushalte hierzulande den ORF-Beitrag noch mittels Zahlschein – darunter zählen sowohl jene, die ihn in Raten bezahlen als auch jene, die das nicht mehr dürfen. Alles dazu hier: Für 1,5 Millionen Haushalte: „Änderung“ beim ORF-Beitrag bahnt sich an.

Wann Erlagschein-Zahler die ORF-Gebühr auf einmal bezahlen müssen

Hat man vor Jänner 2024 die alte GIS nicht schon per Ratenzahlung und Erlagschein entrichtet, ist diese Regelung jedenfalls egal. All jene Menschen, die das betrifft, müssen in diesem Fall die Gebühr für das ganze Jahr (183,60 Euro plus Länderabgaben) auf einmal abtreten. Und wie nun klar ist: Alle anderen Erlagschein-Zahler, die derzeit noch in Raten zahlen, müssen sich ab 2028 auch umstellen. Nur bis Ende 2027 – also nur für die kommenden beiden Jahre – dürfen sie die ORF-Gebühr per Erlagschein noch in Raten bezahlen, danach gilt auch hier die Methode „einmal jährlich“. Möchte man dann noch in Raten zahlen, muss man auf ein SEPA-Lastschrift-Verfahren umsteigen. Derzeit freilich noch völlig unklar ist, ob sich das bis in zwei Jahren vielleicht auch wieder ändern wird.

Was gilt nach aktuellem Stand für Erlagschein-Zahler? Neue Hauptwohnsitze, die nach Jänner 2024 hinzugekommen sind, können per Erlagschein die ORF-Gebühr nur einmal jährlich zahlen

Bestandskunden, die bereits vor Einführung der Gebühr die GIS in Raten und per Erlagschein bezahlt haben, können das bis inklusive 2027 auch weiterhin machen

Ab der Gebühr für das Jahr 2028 wird diese Möglichkeit für sie entfallen – per Erlagschein kann dann nur mehr der volle Betrag bezahlt werden

Alternativ kann man auf ein SEPA-Lastschrift-Verfahren umsteigen – dann kann die Gebühr weiterhin auch in Raten entrichtet werden

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 19:56 Uhr aktualisiert