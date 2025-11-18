Nebel, Sonne und Wolken dominieren das Wetter in Österreich

Am Mittwoch wird es in Österreich erst noch stellenweise neblig sein, ehe sich größtenteils sonniges Wetter durchsetzt - zumindest so lange, bis am Nachmittag dann hier und da auch Wolkenfelder durchziehen.

In einigen Tälern, in Beckenlagen im Süden und stellenweise im Flachland etwas Nebel. „Diese lichten sich tagsüber aber bald und es setzt sich sonniges Wetter durch“, so die Meteorologen der „GeoSphere Austria„. Das Sonnenlicht kann im Verlauf des Tages dann allerdings durch aufziehende, hohe Wolkenfelder gedämpft werden. Vor allem im Südosten ziehen dann am Nachmittag vermehrt tiefere Wolken heran. Die Temperaturen liegen meist bei maximal ein bis sieben Grad, so die Experten.