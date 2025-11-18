Neue Schatzkammer: Bachmann-Bibliothek wird in Klagenfurt eröffnet

Die Universitätsbibliothek hat in den vergangenen Monaten sämtliche Bücher sorgfältig katalogisiert und einen eigenen, repräsentativen Ausstellungsraum geschaffen. Die Bibliothek umfasst zahlreiche wertvolle Widmungsexemplare – unter anderem von Paul Celan, Elias Canetti, Heinrich Böll oder Henry Kissinger – und bietet künftig wichtige Impulse für die internationale Bachmann-Forschung. Es wurde ein Leihvertrag geschlossen, der eine Aufbewahrung in der Universitätsbibliothek Klagenfurt für die nächsten 33 Jahre sicherstellt.

Buntes Programm zur Eröffnung

Die feierliche Eröffnung findet am Freitag, 28. November 2025, um 12.30 Uhr in der Universitätsbibliothek Klagenfurt (Ebene 2) statt. Auf dem Programm stehen Grußworte aus Universität, Land und Stadt sowie von Heinz Bachmann, dem Bruder der Autorin. Wissenschaftliche Beiträge liefern die Germanistinnen und Bachmann-Expertinnen Uta Degner und Irene Fußl-Pidner, die bibliothekarische Erschließung beleuchten die Bibliothekarinnen Nicole Sager und Ingrid Bluch sowie Bibliothekar Georg Klutz. Eine Performance der Schauspielerin Sarah Rebecca Kühl, Musik des Noreia String Quartet sowie die Möglichkeit zur Besichtigung des neuen Ausstellungsraums runden die Veranstaltung ab. Die Verantwortlichen bitten um Anmeldung per Mail.