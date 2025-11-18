Joker-Tor: Gregoritsch schießt Österreich gegen Bosnien zur WM

Das ÖFB-Team hatte dabei die erste WM-Teilnahme seit 1998 selbst in der Hand, ein Unentschieden hätte gegen Bosnien gereicht, um das Fixticket zu lösen und nicht ins Play-Off zu müssen. Nach zwölf Minuten mussten die Österreicher aber einen Dämpfer hinnehmen, die Bosnier gingen nach einem Eckball durch Haris Tabakovic in Führung. In weiterer Folge dauerte es etwas, bis die Heimelf ins Spiel kam, die Gäste konzentrierten sich eher aufs Verteidigen. Kurz vor der Pause war der Jubel im Ernst-Happel-Oval dann grenzenlos: Konrad Laimer sorgte vermeintlich für den Ausgleich. Doch der VAR holte den Schiedsrichter zum Bildschirm, dieser entschied auf Foul vom Torschützen in der Entstehung des Treffers.

Gregoritsch erlöst starke Österreicher

Die Österreicher starteten daraufhin sehr stark in die zweite Halbzeit und erspielten sich einige Chancen. Gleichzeitig hatte man aber auch Glück, Tabakovic konnte eine große Chance nicht vollenden. In der 77. Minute war es dann verdient so weit: Joker Michael Gregoritsch versenkte einen Abpraller im Tor, zuvor war ein Ball von Marko Arnautovic noch an die Querlatte gegangen. Dabei blieb es dann auch, damit fährt Österreich zur Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und der USA. Apropos WM: Österreichs U17 ist ebenfalls am heutigen Dienstag mit einem sensationellen 4:0 gegen England ins WM-Viertelfinale eingezogen. Alles dazu hier: U17-WM: Österreich zerlegt England, steht jetzt im Viertelfinale.