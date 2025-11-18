Skip to content
Österreich hat am Dienstag, 18. November 2025, gegen Bosnien um die direkte Teilnahme an der WM in den USA, Kanada und Mexiko gespielt.
Österreich
18/11/2025
Erstmals seit 1998

Joker-Tor: Gregoritsch schießt Österreich gegen Bosnien zur WM

Das für Österreich wohl wichtigste Spiel des Jahres hat am heutigen Dienstag, 18. November 2025, stattgefunden. In Wien war Bosnien im direkten Duell um die fixe WM-Teilnahme zu Gast.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(234 Wörter)

Das ÖFB-Team hatte dabei die erste WM-Teilnahme seit 1998 selbst in der Hand, ein Unentschieden hätte gegen Bosnien gereicht, um das Fixticket zu lösen und nicht ins Play-Off zu müssen. Nach zwölf Minuten mussten die Österreicher aber einen Dämpfer hinnehmen, die Bosnier gingen nach einem Eckball durch Haris Tabakovic in Führung. In weiterer Folge dauerte es etwas, bis die Heimelf ins Spiel kam, die Gäste konzentrierten sich eher aufs Verteidigen. Kurz vor der Pause war der Jubel im Ernst-Happel-Oval dann grenzenlos: Konrad Laimer sorgte vermeintlich für den Ausgleich. Doch der VAR holte den Schiedsrichter zum Bildschirm, dieser entschied auf Foul vom Torschützen in der Entstehung des Treffers.

Gregoritsch erlöst starke Österreicher

Die Österreicher starteten daraufhin sehr stark in die zweite Halbzeit und erspielten sich einige Chancen. Gleichzeitig hatte man aber auch Glück, Tabakovic konnte eine große Chance nicht vollenden. In der 77. Minute war es dann verdient so weit: Joker Michael Gregoritsch versenkte einen Abpraller im Tor, zuvor war ein Ball von Marko Arnautovic noch an die Querlatte gegangen. Dabei blieb es dann auch, damit fährt Österreich zur Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und der USA. Apropos WM: Österreichs U17 ist ebenfalls am heutigen Dienstag mit einem sensationellen 4:0 gegen England ins WM-Viertelfinale eingezogen. Alles dazu hier: U17-WM: Österreich zerlegt England, steht jetzt im Viertelfinale.

