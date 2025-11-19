Frau bekommt 22.000 Euro: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“

Eine Niederösterreicherin hat bei der Bezirksstelle der Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich in Melk ihre Beendigungsansprüche überprüfen lassen. Eine sehr gute Entscheidung, wie sich herausstellen sollte.

Nach 42 Dienstjahren hat eine Frau in Niederösterreich ihre Ansprüche checken lassen - und dadurch tausende Euro bekommen.

Die Frau hatte so einiges mit bei der Beratung – sie konnte mehrere Betriebsvereinbarungen und eine detaillierte Urlaubsaufstellung der letzten Jahre vorlegen, wie die AK jetzt auf Facebook berichtet. Und dabei kamen gleich mehrere Ansprüche ans Licht, die bei ihr entweder gar nicht oder eben falsch berücksichtigt worden sind. Das wären einerseits Urlaubsersatzleistungen für nicht weniger als 92 Arbeitstage, Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld und auch ein Abfertigungsanspruch.

Niederösterreicherin ließ nach 42 Dienstjahren alles checken

Wie gut die Idee der Niederösterreicherin war, noch einmal alles zu checken, zeigte dann die Nachberechnung: Ihr konnten 22.000 Euro netto an offenen Ansprüchen zugesichert werden. AK-Bezirksstellenleiter Peter Reiter meint dazu: „Wie dieses Beispiel zeigt, mag Vertrauen zwar gut sein, Kontrolle ist aber besser, wenn es darum geht, alle zustehenden Ansprüche nach 42 Dienstjahren zu erhalten.“