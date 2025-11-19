Billa ruft beliebte Clever-Nachspeise zurück

Kunststoff im Punschkrapfen? Genau das kann bei einem Clever-Produkt der Fall sein, weswegen es vorsorglich nun zurückgerufen wird. Wir haben die Details.

Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes ruft die Guschlbauer GmbH den „Clever Punschkrapfen mit Rumgeschmack 6Stk 250g“ mit Mindesthaltbarkeitsdatum 4. Dezember 2025 zurück. Betroffen sei dabei die Charge „L0235“, wie die Billa-Mutter „REWE“ in einer Aussendung erklärt.

Dieses Produkt wird derzeit bei Billa zurückgerufen: Clever Punschkrapfen mit Rumgeschmack 6Stk 250g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 4. Dezember 2025

Betroffene Charge: L0235

©Billa online Shop Die Clever Punschkrapfen werden derzeit zurückgerufen.

Wieso die Punschkrapfen zurückgerufen werden

Der Grund für den Rückruf liegt in möglichen Funden von Kunststoffbruchstücken in einzelnen Packungen. REWE dazu: „Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass sich weitere Bruchstücke in diesem Produkt befinden und eine mögliche Gesundheitsgefährdung besteht.“ Vom Verzehr des Produkts rät man daher ab. Und: „Der Warenstand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen.“

Produkt kann auch ohne Kassenbon zurückgebracht werden

Hat man bereits einen der betroffenen Punschkrapfen gekauft und noch zu Hause, können dieses auch ohne Kassenbon zurückgebracht werden. Die Guschlbauer GmbH bedauert den Vorfall jedenfalls, wie es weiter heißt. Abschließend erklärt man noch: „Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.“

