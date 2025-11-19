Teure Folgen: Hotelangestellte will kündigen, fragt ChatGPT

Die Arbeiterkammer (AK) Salzburg zeigt mit einem aktuellen Fall auf, wieso man sich in arbeitsrechtlichen Fragen nicht auf die künstliche Intelligenz (KI) verlassen soll. "Das kann richtig teuer werden", so die Experten.

Weil sie kündigen wollte, hat eine Hotelangestellte aus Salzburg die beliebte KI "ChatGPT" befragt - mit teuren Folgen.

„Das Thema taucht immer wieder in der telefonischen Beratung auf“, erklärte etwa auch Rechtsexperte und Jurist Alexander Tomanek von der Arbeiterkammer Wien Ende September im Gespräch mit 5 Minuten. Verlässt man sich rein nur auf die Aussagen der KI, könnte man sich eben noch mehr Job-Probleme einhandeln. „Da sind so oft falsche Sachen drin. Bei uns hätten die Menschen die Antworten sofort“, so Tomanek. Alles dazu hier: „Geht um zu viel Geld“: Warum die KI bei Job-Problemen nicht immer hilft.

Hotelangestellte ist unzufrieden mit Job

In einem neuen Fall zeigt die Arbeiterkammer Salzburg nun auf, was damit gemeint ist. Eine Hotelangestellte war nämlich mit ihren Arbeitsbedingungen absolut unzufrieden, ihrer Meinung nach sei das Arbeitsklima schlecht und die Lohnabrechnungen fehlerhaft gewesen. Daher fragte sie ChatGPT, wie sie den Betrieb so schnell wie möglich verlassen kann.

Brief hat fatale Folgen für Hotelangestellte

Die KI formulierte ihr in weiterer Folge einen Brief, in dem sie erklärte, dass sie den Job sofort und ohne Frist beenden würde. Ein fataler Fehler, wie die AK nun meint: „Vor ihrem Austritt hätte sie dem Dienstgeber eine Nachfrist zur Beseitigung der Missstände setzen müssen.“ In der Arbeiterkammer hätte man sie darauf hingewiesen und auf Wunsch ebenfalls ein entsprechendes Schreiben aufgesetzt. Die Folgen des KI-Schreibens hatten es daraufhin in sich: Sie verlor ihre Sonderzahlungen und musste eine hohe Konventionalstrafe zahlen. Der Gesamtschaden: 4.000 Euro.

Warum man nicht auf die „Rechtsexpertise“ einer KI setzen sollte

Auch die AK Salzburg warnt nun davor, nur auf die „Rechtsexpertise“ einer KI zu setzen. Obwohl die Antworten oft professionell wirken, stecken dahinter oft nur oberflächliche Infos. Diese können, wie im vorliegenden Fall, dann echte und teure Konsequenzen nach sich ziehen. „KI-Tools sind in vielen Situationen hilfreich, doch arbeitsrechtliche Informationen sollten immer von uns gegengecheckt werden“, so die AK-Experten abschließend.