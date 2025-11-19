Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Insolvenz-Stempel, ein Eis in der Hand und einen Kaffee.
Das Eiscafé Dario in Rankweil ist in die Pleite geschlittert.
Rankweil / Vorarlberg
19/11/2025
KSV1870 berichtet

Bereits geschlossen: Eiscafé in Insolvenz geschlittert

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun berichtet, wurde auf Eigenantrag über das Vermögen der "Eiscafé Dario OG" in Rankweil ein Konkursverfahren eröffnet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)

Als Gründe für die Insolvenz gibt der Schuldner an, dass zusätzliche Kredite zu steigenden Zinsen und hohen monatlichen Raten geführt hätten. Gleichzeitig seien dann auch noch wichtige Maschinen ausgefallen, deren Reparaturkosten das Unternehmen zusätzlich belastete haben. Die bestehenden Verbindlichkeiten – es handelt sich laut KSV1870 immerhin um rund 700.000 Euro – betroffen auch die persönliche Haftung der beiden Gesellschafter. Daher wird hier auch eine private Entschuldung in Erwägung gezogen. Ob und wie viele Dienstnehmer betroffen sind, ist aktuell unklar. Klar ist jedenfalls: Das Café wurde bereits geschlossen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 09:40 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: