Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun berichtet, wurde auf Eigenantrag über das Vermögen der "Eiscafé Dario OG" in Rankweil ein Konkursverfahren eröffnet.

Als Gründe für die Insolvenz gibt der Schuldner an, dass zusätzliche Kredite zu steigenden Zinsen und hohen monatlichen Raten geführt hätten. Gleichzeitig seien dann auch noch wichtige Maschinen ausgefallen, deren Reparaturkosten das Unternehmen zusätzlich belastete haben. Die bestehenden Verbindlichkeiten – es handelt sich laut KSV1870 immerhin um rund 700.000 Euro – betroffen auch die persönliche Haftung der beiden Gesellschafter. Daher wird hier auch eine private Entschuldung in Erwägung gezogen. Ob und wie viele Dienstnehmer betroffen sind, ist aktuell unklar. Klar ist jedenfalls: Das Café wurde bereits geschlossen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 09:40 Uhr aktualisiert