Kloster muss jetzt 64.000 Euro Sozialhilfe für Nonnen zurückzahlen

Jener Fall der drei Nonnen, die in das leer stehende Kloster Goldenstein bei Salzburg zurückgekehrt sind, kommt dem Stift Reichersberg nun teuer zu stehen. Man muss zehntausende Euro an Sozialhilfe zurückzahlen.

Ein Gespräch zwischen Propst Markus Grasl und Soziallandesrat Wolfgang Fürweger (FPÖ) hatte laut Salzburger Nachrichten jenes Ergebnis gebracht, dass sich das Kloster künftig finanziell um die Nonnen kümmern werde. Zusätzlich wird man 64.000 Euro an Sozialhilfe zurückzahlen, die für die drei Nonnen bezogen worden sind.

Behörde „nicht über alles informiert“

Diese wurden nämlich vor fast zwei Jahren eigenen Angaben zufolge gegen ihren Willen in ein Altersheim gebracht, dafür hat das Augustinerstift Reichersberg einen Antrag auf Sozialleistungen gestellt. Dieser sei auch genehmigt worden. Die zuständige Behörde meint nun gegenüber der APA allerdings, dass man nicht über alles informiert gewesen sei. Daher habe man die Zahlungen eingestellt, nun muss das Geld zurückgezahlt werden. Die Nonnen sind übrigens vor einiger Zeit aus dem Altersheim „getürmt“ und befinden sich seither wieder im Kloster. Alles dazu unter anderem hier: Nonnen von Goldenstein: „Wir wollen unser Klosterleben führen“.