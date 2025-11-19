Nach Amok-Drohung in Lichtenwörth: Polizei fasst Schüler (14)

Vorspann (max. 200 Zeichen): Nach einer Amok-Drohung kam es an der NMS Lichtenwörth zu einem Großeinsatz. Der Schulbetrieb läuft wieder, doch die Polizei bleibt vor Ort - Ex-Schüler (14) steht unter Verdacht.

An der NMS Lichtenwörth lösten am Dienstag Gerüchte über einen möglichen Amoklauf einen umfangreichen Polizeieinsatz aus. Schüler hatten die Lehrkräfte informiert, dass ein ehemaliger Schüler eine Drohung ausgesprochen haben soll. Konkrete Details oder ein bestätigter Tatplan lagen jedoch nicht vor, dennoch reagierten Schulleitung und Polizei sofort.

Polizei reagiert sofort

Obwohl die Bedrohungslage unklar war, wurde der Fall sehr ernst genommen. Der 14-jährige Verdächtige war der Polizei bereits bekannt. Deshalb wurden die Ermittlungen unmittelbar ausgeweitet und auch Spezialkräfte des Einsatzkommandos Cobra hinzugezogen. Ziel war es, jede Gefahr für die Schule auszuschließen und die Lage rasch zu klären.

Verdächtiger in Wiener Neustadt ausgeforscht

Der Jugendliche konnte am Dienstag im Stadtgebiet von Wiener Neustadt ausgeforscht und angehalten werden. Die Beamten befragten ihn im Beisein seines Anwalts. Die Staats-anwaltschaft wurde eingeschaltet und ermittelt nun wegen der Drohung. Die Polizei betont klar, dass auch unbedachte Aussagen strafbare Handlungen darstellen können.

Schule wieder im Normalbetrieb – Polizei bleibt vor Ort

Am Mittwoch läuft der Unterricht an der NMS Lichtenwörth wieder regulär. Dennoch über-wachen Einsatzkräfte das Schulgebäude und das Außengelände, um für zusätzliche Sicherheit zu sorgen. Die Ermittlungen gegen den Jugendlichen laufen weiter. Die Exekutive unterstreicht, dass Drohungen dieser Art keinesfalls ein Spaß seien – sie werden konsequent verfolgt.