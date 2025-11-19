Ein letzter Wunsch: Todkranker Christian durfte noch einmal ins Gasthaus

Christian ist 61 Jahre alt. Er liegt auf der Palliativstation, geschwächt von einer schweren Erkrankung und geplagt von Schmerzen, die kaum Pausen machen. Die Ärzte sprechen von einem drohenden Querschnitt, doch er selbst hält weiter am Leben fest, an jedem kleinen Moment. Und einer dieser Lichtblicke war sein Wunsch ein letztes Mal in sein Stammgasthaus zu gehen und ein letztes Mal seine Freunde zu sehen. Als die Rollenden Engel von der Station verständigt wurden, vergingen nur wenige Stunden, bis ihr Team bei Christian im Zimmer stand. Er lächelte breit, aufrichtig, voller Sehnsucht und Vorfreude.

©Rollende Engel Christian im Kreise seiner Freunde.

Christian als er das Engelmobil sah: „Wie toll ist das denn?“

Vorsichtig brachten die Helfer Christian aus dem Krankenhaus zu ihrem Spezialfahrzeug. Der 61-Jährige staunte, als er das Englmobil erblickte: „Wie toll ist das denn? Richtig wohnlich! Das gleicht gottseidank keinem Rettungswagen und es hat sogar Fenster! Da fühl ich mich sehr wohl.“ Beim Gasthaus angekommen, warteten seine Freunde schon vor der Tür. Als das Team die Wagentüren öffnete und Christian auf der Trage herausrollte, brandete Applaus auf, warm, laut, voller Liebe. Freunde kamen zu ihm, nahmen seine Hand, begrüßten ihn mit tränenden Augen. Es war ein Wiedersehen, das niemand so schnell vergessen wird. Die Wunscherfüller brachten ihn an „seinen“ Platz, jenen Tisch, an dem er über Jahre gelacht, diskutiert, gefeiert und das Leben geteilt hatte. Seine Freunde wichen nicht mehr von seiner Seite. Sie erzählten alte Geschichten, erinnerten sich an vergangene Abende und brachten ihn immer wieder zum Lächeln. Und dann kam der Moment, auf den Christian sich so gefreut hatte: ein Schluck Bier.

©Rollende Engel Nach einigen schönen Stunden verabschiedeten sich Christians Freunde unter Tränen.

Heimreise ins Krankenhaus

Einige Stunden später ließen seine Kräfte spürbar nach. Schweren Herzens leitete das Team die Rückfahrt ein. Unter Tränen verabschiedeten sich seine Freunde, manche konnten kaum sprechen, andere hielten einfach seine Hand. Die Realität der Krankheit stand schwer im Raum und dennoch können Christians Freude es nicht wahrhaben, dass er so schwer krank ist. Als er im Krankenhaus ankam, bedankte er sich beim Team der Rollenden Engel, dass sie ihm seinen größten Herzenswunsch noch erfüllt haben.