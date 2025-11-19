Skip to content
Die "Modern Building GmbH" konnte die Quote aus dem Sanierungsplan nicht erfüllen und musste neuerlich Insolvenz anmelden.
Salzburg
19/11/2025
Modern Building GmbH

„Sanierung ist gescheitert“: Immobilien-Unternehmen endgültig insolvent

Über das Vermögen der "Modern Building GmbH" mit Sitz in Obertrum am See (Flachgau, Salzburg) wird neuerlich ein Insolvenzverfahren eröffnet. Ein zuvor schon abgeschlossener Sanierungsplan konnte nicht erfüllt werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) nun berichtet, wurde am Mittwoch, 19. November 2025, ein Konkursverfahren auf Antrag der Schuldnerin diesbezüglich am Landesgericht Salzburg eröffnet. Das Unternehmen ist im Bereich der Immobilienentwicklung tätig, bereits im Jahr 2023 war ein Insolvenzverfahren anhänglich. Die Verbindlichkeiten damals: rund 1,4 Millionen Euro. Dieses hatte man ursprünglich mit dem Abschluss eines Sanierungsplans und einer Quote von 25 Prozent beendet.

Unbebaute, aber belastete Liegenschaften als Aktiva

„Die Quote wurde nicht erfüllt. Die Sanierung ist gescheitert“, heißt es dazu nun seitens des AKV. Damit leben die nicht getilgten Verbindlichkeiten aus dem Vorverfahren wieder auf. Aktivposten gibt es mit zwei unbebauten Liegenschaften zwar, diese seien jedoch belastet, so der AKV abschließend.

