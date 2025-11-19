Polare Kälte und Tief bringen Österreich Schnee bis in ganz tiefe Lagen

In den kommenden Tagen könnte es vielerorts in Österreich bis in tiefe Lagen hinunter erstmals so richtig winterlich werden. Auch wenn noch nicht gänzlich sicher ist, wo das überall sein wird, schaut es so mancherorts gut aus.

Eine schneereiche Mischung werden wohl polare Kälte aus dem Norden und ein Tief aus Oberitalien mit viel feuchter Luft bringen. Genau könne man zwar noch nicht sagen, wo und wie viel es in den kommenden Tagen schneit, gegen Ende der Woche sind dennoch erste Schneeflocken bis in ganz tiefe Lagen zu erwarten, weiß Josef Haslhofer von der „GeoSphere Austria“.

Wo in Österreich wird es jetzt weiß?

Noch unsicher sei demnach, ob es etwa in Linz, St. Pölten, Wien und Eisenstadt erstmals in diesem Jahr schneit. Relativ sicher ist jedenfalls, dass am Donnerstag Bregenz, Innsbruck und Salzburg und am Freitag dann auch Klagenfurt und Graz Schnee abbekommen. Der Wetterdienst „tauernwetter.at“ hat auch eine diesbezügliche Warnung für Teile Kärntens und Osttirols ausgerufen. Alles dazu hier: Schnee im Anmarsch: Wetterwarnung für Kärnten und Osttirol.

Schnee in tiefen Lagen Mitte November nicht ungewöhnlich

In jedem Fall winterlich wird es aber auf den Bergen Österreichs, hier sind durchaus um die 20 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, weiß Haslhofer weiter. Übrigens: Besonders ungewöhnlich ist Schnee in tiefen Lagen im November hierzulande nicht unbedingt. Im Durchschnitt gibt es eine erste geschlossene Schneedecke in den Landeshauptstädten in den letzten 30 Jahren ab Mitte November.

Sonnenanbeter oder Schneefan: Welches Wetter bevorzugst du? Frühling, wenn die ersten Blumen blühen. Sommer: Der Sprung ins kühle Nass gehört dazu. Nichts geht über einen Herbstspaziergang durchs bunte Laub. Winter: Wenn die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wo die Schneefallgrenze in Österreich liegen wird

Die Schneefallgrenze wird am Donnerstag meist zwischen 300 und 600 Metern Seehöhe liegen, prognostiziert die „GeoSphere Austria“ derzeit. Dabei wird vor allem der Westen des Landes anfangs betroffen sein, ehe sich das Ganze auch in die Osthälfte verlagert. Am Freitag beginnt es ab der Früh auch von Süden her – von Kärnten über die Südsteiermark bis nach Niederösterreich – leicht zu schneien oder zu regnen, die Schneefallgrenze liegt im Süden und Südosten zwischen 300 und 600 Metern, „sonst meist in tiefen Lagen“, wissen die Meteorologen. Und ein Italientief könnte aus heutiger Sicht dann auch für einen trüben und winterlichen Start ins Wochenende sorgen. Es sei „verbreitet mit Schneefall bis in tiefe Lagen zu rechnen“.

Kältewarnung für Teile Österreichs ausgerufen

Zusätzlich wird es am Sonntag dann auch richtig kalt. Besonders in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten kann es in vielen Regionen auch unter minus zehn Grad gehen. Seitens der „GeoSphere Austria“ wurde daher für einen großen Teil der angesprochenen Bundesländer und Teile der Steiermark und Oberösterreichs eine gelbe Kältewarnung ausgesprochen. „Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen“, heißt es seitens der Experten dazu.

©GeoSphere Austria In großen Teilen Österreichs wird am Sonntag, 23. November 2025, vor Kälte gewarnt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 11:53 Uhr aktualisiert