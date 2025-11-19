„Du gehörst vergenusszwergelt“: Magistratsmitarbeiter belästigt Kollegin

Ein 45-jähriger Mitarbeiter des Linzer Magistrats hat eine junge Kollegin bei der Einschulung belästigt und wurde daraufhin entlassen. Der Mann sprach von einem Missverständnis, doch zwei Gerichte sahen das anders.

Ein Vorfall im Linzer Magistrat sorgt für deutliche Worte der Justiz: Ein 45-jähriger Vertragsbediensteter verlor seinen Job, nachdem er einer deutlich jüngeren Kollegin während ihrer Einschulung einen eindeutig anzüglichen Satz sagte: „Du gehörst vergenusszwergelt“. Laut einem Bericht der Kronen Zeitung hatte die Frau das Gespräch sofort gemeldet, mit der Begründung, die Bemerkung sei eindeutig sexuell gewesen und habe sie massiv irritiert. Der Mann stellte aber die Situation völlig anders dar. Er behauptete, es handle sich um ein harmloses, falsch verstandenes „Kompliment“ rund ums Essen. Die Stadt Linz blieb jedoch bei ihrer Einschätzung, sah einen klaren Verstoß gegen das Arbeitsklima und sprach die Kündigung aus. Unterstützt von seinem Anwalt versuchte der Mann, diese vor Gericht anzufechten.

OLG bestätigt: Kündigung gerechtfertigt

Sowohl das Arbeits- und Sozialgericht als auch das Oberlandesgericht Linz entschieden gegen den Kläger. Für die Richter stand fest, dass die Aussage nicht missverstanden werden konnte, die Wahrnehmung der betroffenen Mitarbeiterin sei glaubwürdiger, nachvollziehbarer und durchgehend konsistent gewesen. Die Entscheidung ist rechtskräftig.