Vogelgrippe führt zu Tiersterben: Überwachungszone in Enns ausgerufen

In einem Geflügelbetrieb mit rund 700 Gänsen in Steyr ist am Mittwoch, dem 19. November, die hochpathogene Form der Vogelgrippe (H5N1) nachgewiesen worden.

Etliche Tiere seien bereits verendet, das restliche Geflügel werde auf Anordnung des Magistrats getötet. Der betroffene Betrieb liege nahe an der Enns, wo in den vergangenen Wochen vereinzelt verendete Wildvögel positiv auf das Virus getestet worden waren.

Für 21 bis 30 Tage wird eine Überwachungszone eingerichtet

Rund um den Betrieb wird für mindestens 21 Tage eine Schutz- und mindestens für 30 Tage eine Überwachungszone eingerichtet, um ein mögliches Vorkommen auch in anderen Haltungen rasch zu erkennen bzw. eine potenzielle Übertragung zu verhindern. Das bedeutet u.a. Stallpflicht, eingeschränkten Zugang zu den Ställen und Desinfektionsmaßnahmen. In dieser Saison war die Vogelgrippe des Stamms H5N1 bereits bei Wildvögeln in mehreren Bundesländern sowie in einer Kleintierhaltung im Burgenland nachgewiesen worden. Seit 3. November ist das gesamte österreichische Bundesgebiet als „Gebiet mit erhöhtem Risiko“ definiert. (S E R V I C E – Nähere Infos zur aviären Influenza und Sicherheitsmaßnahmen unter https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/tiere/tierkrankheiten/AI.html und https://www.ages.at/mensch/krankheit/krankheitserreger-von-a-bis-z/vogelgrippe)