Hunderte Euro fürs Wenden: Ende von „gezielter Abzocke“ in Sicht

Ein großes Preissenkungspaket wurde von der Bundesregierung am Dienstag, 18. November 2025, beschlossen. Betroffen sind etwa Strom- und Mietpreise. Alles dazu hier: Miete, Strom und Co: Preissenkungspaket der Regierung beschlossen. Zusätzlich wurde übrigens auch eine Reform der Besitzstörungsklagen auf den Weg gebracht. In den vergangenen Monaten wurden vielerorts in Österreich Menschen mit rund 400 Euro schweren Rechnungen konfrontiert, weil sie etwa ihr Auto am falschen Parkplatz gewendet hatten. Auch wir haben über einen konkreten Fall berichtet, alles dazu hier: Aus Panik: Salzburger zahlt 395 Euro für wenige Sekunden.

Wie missbräuchliche Geschäftsmodelle unprofitabel gemacht werden sollen

Beim ÖAMTC freut man sich über die „wirksamen, rechtlichen Rahmenbedingungen, um der gezielten Abzocke etwas entgegenzusetzen“, so Martin Hoffer, Leiter der ÖAMTC-Rechtsdienste. Durch das neue Gesetz, das von der Regierung angekündigt wurde, sollen missbräuchliche Geschäftsmodelle mit Besitzstörungsklagen unprofitabel gemacht werden. Dabei werden spezifische Anwaltstarife und Gerichtsgebühren gesenkt. „Durch die Senkung der Kosten für eine eingebrachte Besitzstörungsklage auf etwa 200 Euro wird es künftig unattraktiv, im Vorfeld unverschämt hohe Forderungen wie derzeit an die 400 Euro zu verlangen“, weiß der ÖAMTC.

„Wir werden weiter gefordert sein“

Rechtssicherheit soll auch dadurch geschaffen werden, dass man den Instanzenzug bei Besitzstörungsstreitigkeiten künftig möglich macht. Dadurch könnte etwa die Frage höchstgerichtlich geklärt werden, ob schon das Wenden auf einem Privatparkplatz eine Besitzstörung darstelle. Dennoch weiß Hoffer auch: „Wir werden weiter gefordert sein, der Abzocke mit vorgeblichem Besitzschutz wirksam entgegenzutreten und beispielsweise auf kreative Umgehungen reagieren zu müssen. In diesem Sinne appellieren wir vor allem an die Gerichte, verantwortungsbewusst zwischen berechtigten Interessen und finanziellen Interessen zu unterscheiden.“