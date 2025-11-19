„Nicht verkehrssicher“: Polizei kassiert Kennzeichen von drei LKW ein

Gleich mehrere Verkehrsdelikte wurden im Bundesland Salzburg am Dienstag, 18. November 2025, geahndet. Unter anderem mussten drei LKW ihre Kennzeichen "abgeben", wie die Polizei berichtet.

Aber alles von Anfang. Auf der B1 waren zwei Mopedfahrer für eine Polizeistreife augenscheinlich zu schnell unterwegs. Sie wurden in Henndorf (Flachgau) dann angehalten, ein Steuergerät und ein umgeschweißter Auspuff wurden festgestellt. Die Lenker – sie sind beide 15 Jahre alt – haben daraufhin zugegeben, dass sie mit über 70 km/h unterwegs waren. Die Kennzeichen waren sie damit los, zudem werden sie angezeigt.

Salzburger unter Drogen gefahren

Im Salzburger Stadtgebiet wurde zudem kurz vor 23 Uhr ein 42-jähriger Salzburger mit seinem Auto angehalten. Der bei der Kontrolle durchgeführte Alkomattest ergab zwar einen Wert von unter 0,8 Promille, der Drogentest verlief allerdings positiv auf Cannabis. „Der Mann gestand, regelmäßig Suchtmittel zu konsumieren“, berichten die Beamten nun. Er ist seinen Führerschein los und wird außerdem angezeigt.

Drei LKW aus dem Verkehr gezogen

Schließlich wurden bei technischen Kontrollen auf der A10 in Kuchl (Flachgau) bei drei LKW Mängel festgestellt. Die Fahrzeuge seien „wegen defekter Bremsen, Motorölverlustes und Beleuchtungsmängel nicht verkehrssicher“ gewesen, erklärt die Polizei. Daher hätte man allen drei LKW die Kennzeichen abgenommen.