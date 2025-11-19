Skip to content
/ ©5 Minuten
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist der SPAR in der Humboldtstraße in Graz.
Ab 25. November setzt SPAR mit einem Zusatz auf den Rechnungen wieder ein Zeichen im Kampf gegen Gewalt an Frauen.
Österreich
19/11/2025
Bis 10. Dezember

Für 16 Tage: Was sich ab 25. November auf den SPAR-Rechnungen ändert

Vom 25. November, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, wird auf den SPAR-Rechnungen ein Zusatz aufgedruckt sein.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(269 Wörter)

Rund eine Millionen Kassabons stellt SPAR tagtäglich auf – womit man knapp jeden Neunten in Österreich lebenden Menschen erreicht, heißt es in einer Aussendung. Von 25. November bis 10. Dezember will man im Rahmen der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ diese Reichweite nutzen. Auf den Kassabons von SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR werden dann wieder die regionalen Helplines abgedruckt. Sie sind übrigens auch am Ende des Kassabons in der SPAR-App – also auch digital – sichtbar. In der Steiermark gibt es außerdem Plakate in den Märkten, in Salzburg liegen auch Info-Flyer auf.

Neuerungen bei der SPAR-Kassazettel-Aktion

Neu in diesem Jahr: Erstmals stehen die Informationen auch auf Englisch auf der Rechnung, um noch mehr Menschen zu erreichen. Ebenfalls neu ist, dass auch die SPAR-Tochterunternehmen Maximarkt und Hervis mitmachen und auch dort auf den Kassazettel die Helplines abgedruckt werden.

„Der Weg aus der Gewalt beginnt mit einem mutigen Schritt“

„Bei SPAR stehen wir klar gegen jede Form von Gewalt, insbesondere gegen Gewalt an Frauen“, so SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch. Mit dem Hinweis auf den Rechnungen möchte man ein sichtbares Zeichen setzen und Betroffene ermutigen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Viele von ihnen würden nämlich nicht wissen, wohin sie sich wenden können, erklärt auch Maja Markanovi´c-Riedl, Geschäftsführerin des Vereins „Autonome Österreichische Frauenhäuser“. Und sie weiß: „Der Weg aus der Gewalt beginnt mit einem mutigen Schritt: das Schweigen zu brechen und Hilfe zu suchen. Die Frauenhelpline gegen Gewalt bietet dieses Möglichkeit – anonym, kostenlos und vertraulich unter 0800 222 555, rund um die Uhr.“

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die geänderte Rechnung in Großformat - gehalten von zwei SPAR-Mitarbeiterinnen in einem SPAR-Markt.
©SPAR/wearegiving
Auf der Rechnung werden bei SPAR von 25. November weg 16 Tage lang Hilfsangebote angezeigt.
