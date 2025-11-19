Südamerikanischer Killerwurm erreicht Österreichs Böden

Ein unscheinbarer, aber höchst gefräßiger Plattwurm aus Südamerika hat Österreich erreicht. Obama nungara, ein nachtaktiver Räuber ohne natürliche Feinde, könnte langfristig das heimische Bodenökosystem unter Druck setzen.

Die Namensgleichheit mit dem ehemaligen US-Präsidenten ist purer Zufall – und doch sorgt Obama nungara für Schlagzeilen. Der Name stammt aus der Tupi-Sprache brasilianischer Indigener und bedeutet so viel wie „Blatt-Tier“ – eine Anspielung auf die abgeflachte, blattartige Körperform des Wurms. Braun, glitschig und mehr als fünf Zentimeter lang: Der Plattwurm stammt ursprünglich aus Argentinien und breitet sich seit Jahren unaufhaltsam in Europa aus. Nun wurde die Art erstmals in Österreich nachgewiesen, wie das Naturhistorische Museum Wien (NHM) mitteilt. Für das heimische Bodenleben ist das keine gute Nachricht.

Funde in Niederösterreich

Zwischen November 2022 und August 2024 tauchten in einer Gärtnerei bei Tulln vier Exemplare des räuberischen Neuankömmlings auf. Genetische Analysen bestätigten zweifelsfrei: Es handelt sich um Obama nungara. Die Art gehört zur Familie der Landplanarien – Würmer, die weltweit etwa 900 Arten umfasst und auch in Mitteleuropa vertreten ist. Die Tiere leben in feuchten Bodenschichten, versteckt unter Steinen, Holz oder Laub. Und sie jagen: bevorzugt Regenwürmer, Schnecken, Insektenlarven und Asseln.

©Matthäus Greilhuber Obama nungara, ein nachtaktiver Räuber ohne natürliche Feinde

Räuber ohne Gegenspieler

Die räuberischen Plattwürmer sind nicht nur effizient, sondern praktisch unangreifbar. Einheimische Vögel oder Igel verschmähen sie, weil sie bitter schmecken. So kann sich der Wurm ungehindert vermehren – und zwar beeindruckend schnell. Als zweigeschlechtliches Tier produziert ein einzelnes Exemplar in kurzer Zeit große Populationen. Andere invasive Landplanarien wurden in Österreich bereits in den vergangenen Jahren gesichtet. Doch Obama nungara gilt als besonders anpassungsfähig. In Frankreich wurden innerhalb eines einzigen Monats über 1.500 Individuen in einem Garten gefunden.

Gefahr für die Bodenqualität

Regenwürmer sind die stillen Architekten gesunder Böden. Sie lockern die Erde, sorgen für Nährstoffkreisläufe und verbessern die Bodenstruktur. Genau diese Schlüsselorganismen stehen nun im Visier des Neuankömmlings. „Dass Regenwürmer – für die Bodenqualität essenziell – zu den bevorzugten Beutetieren zählen, gibt Anlass zur Sorge“, sagt Bernhard Egger vom Institut für Zoologie der Universität Innsbruck. Noch fehlen jedoch umfassende Studien, die direkte Auswirkungen auf heimische Bodenlebewesen dokumentieren.

Kommt der Wurm mit Österreich zurecht?

Ob der Plattwurm im kontinentaleren Klima Österreichs ähnlich erfolgreich sein wird wie in Westeuropa, bleibt offen. Modelle zeigen: Österreich liegt am östlichen Rand des potenziellen Verbreitungsgebietes. Doch mit der Klimaerwärmung könnten auch hierzulande mehr geeignete Lebensräume entstehen.

Forschungsteam fordert Maßnahmen

Der Fund unterstreicht die Bedeutung eines gezielten Monitorings. Globale Handelsströme – besonders der Pflanzenhandel – erleichtern das Einschleppen invasiver Arten. Laut dem Weltbiodiversitätsrat IPBES zählen invasive Arten inzwischen zu den größten Bedrohungen für die weltweite Biodiversität und menschliches Wohlergehen. Fachleute rufen dazu auf, Sichtungen des Plattwurms zu fotografieren und auf Naturbeobachtungsplattformen oder direkt an wissenschaftliche Einrichtungen zu melden. Jede Meldung hilft, die Ausbreitung besser einzuschätzen und mögliche Gegenmaßnahmen rechtzeitig zu entwickeln.