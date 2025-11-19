Bauarbeiter stürzt 4,5 Meter in die Tiefe

Ein Arbeiter auf einer landwirtschaftlichen Baustelle verletzte sich am 18. November schwer. Der Mann stürzte beim Verschrauben des Daches in die Tiefe, und musste in das Eisenstädter Krankenhaus geflogen werden.

Der 50-jährige Mann befand sich für Arbeiten auf dem Dach, als um 14 Uhr das Unglück passierte: Er stürzte etwa 4,5 Meter zu Boden und erlitt dadurch schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Hubschrauber Christophorus 3 in das Krankenhaus nach Eisenstadt geflogen.