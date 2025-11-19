Kopftuchverbot ab 2026: Das ändert sich für Schulen und Eltern

Die Regierung bringt das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 an allen Schulen auf den Weg. Ab 2026 gelten klare Regeln, Sanktionen und eine zweistufige Umsetzung - begründet mit dem Schutz des Kindeswohls.

Ab den Semesterferien 2026 wird das Tragen eines „Kopftuchs nach islamischer Tradition“ für Mädchen unter 14 Jahren an allen öffentlichen und privaten Schulen verboten.

Die Regierung hat die lange diskutierte Verschärfung nun beschlossen: Ab den Semesterferien 2026 wird das Tragen eines „Kopftuchs nach islamischer Tradition“ für Mädchen unter 14 Jahren an allen öffentlichen und privaten Schulen verboten. Mit dem Gesetz soll laut Regierung das Kindeswohl geschützt und patriarchalen Zwängen entgegengewirkt werden. Die entsprechende Gesetzesvorlage beschloss der Ministerrat am Montag, den 17. November.

Zweistufige Umsetzung: Info-Phase und Sanktionen

Das Gesetz tritt in zwei Phasen in Kraft. Phase 1 (ab Semesterferien 2026): Aufklärungsphase ohne Strafen. Phase 2 (ab Schuljahr 2026/27): Bei einem Verstoß folgt zuerst ein verpflichtendes Gespräch zwischen Schulleitung, Eltern und Schülerin. Bei Wiederholung werden Bildungsdirektion und Kinder- und Jugendhilfe beigezogen. Danach können Verwaltungs-strafen zwischen 200 und 1.000 Euro verhängt werden.

Einheitliche Definition für Kopftuch, Burka & Hijab

Um Rechtssicherheit zu schaffen, definiert der Entwurf erstmals klar, was unter „Kopftuch nach islamischer Tradition“ zu verstehen ist. Verboten werden alle Formen islamischer Verschlei-erung für Mädchen unter 14 – vom klassischen Hijab bis hin zu Ganzkörperbedeckungen wie der Burka. Ziel sei es laut Regierung, Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und soziale Integration zu fördern.

Regierung argumentiert mit Kindeswohl

Die Koalition betont, dass es nicht um Religionsfreiheit gehe, sondern um den Schutz Minderjähriger. Viele Mädchen würden laut Regierung familiären und kulturellen Zwängen unterliegen, denen sie ohne staatlichen Eingriff nicht entkommen könnten. Das Gesetz solle ihnen „freie Entwicklungsmöglichkeiten“ garantieren.

Rechtliche Vorgeschichte und Kritik

Ein ähnliches Verbot war 2019 vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden. Diesmal soll die verbesserte Begründung – „Kindeswohl statt religiöser Einschränkung“ – rechtlich halten. Dennoch kommt Kritik: Rechtsexpertinnen, NGOs und die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) sehen im Verbot eine Diskriminierung und einen Eingriff in die Religionsfreiheit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 14:44 Uhr aktualisiert