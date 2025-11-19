Perchtenläufer prügelt Mädchen (13) mit Rute krankenhausreif

Bei einem Perchtenlauf in Hauskirchen wurde ein 13-jähriges Mädchen von einem jungen Perchtenläufer mehrfach mit einer Rute geschlagen. Sie kam ins Krankenhaus - die Polizei ermittelt.

Ein jugendlicher Teilnehmer des Vereins „Steinberg Teufeln Zistersdorf“ soll eine 13-Jährige mehrfach und mit erheblicher Kraft mit einer Rute geschlagen haben.

Ein jugendlicher Teilnehmer des Vereins „Steinberg Teufeln Zistersdorf“ soll eine 13-Jährige mehrfach und mit erheblicher Kraft mit einer Rute geschlagen haben.

Ein traditioneller Perchtenlauf in Hauskirchen (Bezirk Gänserndorf) endete am Wochenende mit einem schweren Zwischenfall. Ein jugendlicher Teilnehmer des Vereins „Steinberg Teufeln Zistersdorf“ soll eine 13-Jährige mehrfach und mit erheblicher Kraft mit einer Rute geschlagen haben. Die Eltern alarmierten sofort die Einsatzkräfte, das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht.

Mutter schildert dramatische Szenen

Die Mutter der 13-Jährigen beschreibt gegenüber heute.at ein erschreckendes Bild: Der verkleidete Perchtenläufer habe ihr Kind an der Hand gepackt und wiederholt zugeschlagen – selbst als das Mädchen vor Schmerz schrie. Erst ein anderer Läufer griff ein und stoppte den Jugendlichen. Nach dem Angriff soll dieser erklärt haben, er habe nicht erkannt, dass es sich um ein minderjähriges Mädchen handle.

Endstation Krankenhaus: Blutergüsse und Prellungen

Die 13-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Landesklinikum Mistelbach gebracht. Dort diagnostizierten Ärzte deutliche Verletzungen: Schwellungen, blaue Flecken und mehrere Prellungen an beiden Beinen. Die Mutter zeigte den Vorfall bei der Polizei an, die Ermittlungen starteten umgehend.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Die Landespolizeidirektion NÖ bestätigte, dass eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg eingebracht wurde. Der Jugendliche wurde vorläufig identifiziert und einvernommen. Parallel laufen weitere Abklärungen zum genauen Ablauf des Vorfalls.

Verein wirft den Täter sofort raus

Laut Angaben der Mutter habe sich der Perchtenverein korrekt verhalten: Der junge Schläger wurde unmittelbar ausgeschlossen. Der Verein zeigte sich gegenüber den Eltern einsichtig und kooperativ. Ob organisatorische Konsequenzen oder strengere Sicherheitsvorschriften für künftige Läufe folgen, ist derzeit offen.