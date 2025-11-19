Arnautovic fordert Feiertag: So reagiert Van der Bellen darauf

Nachdem Österreichs Fußballnationalteam seit 28 Jahren wieder an einer WM teilnehmen wird, kannte der Jubel keine Grenzen. ÖFB-Kapitän Alaba wird zum Busfahrer, und Marko Arnautovic will einen Feiertag.

Arnautovic möchte, dass der 18.11. zum Feiertag erklärt wird.

Arnautovic möchte, dass der 18.11. zum Feiertag erklärt wird.

Nach dem Spiel gegen Bosnien am Dienstag, bei dem sich die Österreichische Nationalelf nun fix für die Weltmeisterschaft 2026 qualifizieren konnte, stellte Rekordstürmer Marko Arnautovic eine hohe Forderung: „Ich bitte euch, macht den 18.11. zum Feiertag. Die Leute sollen wissen, dass wir am 18.11. die WM-Qualifikation geschafft haben, und alle sollen feiern. Es ist nicht nur unser Triumph, es ist auch euer Triumph.“

Bundespräsident fordert den WM-Pokal

Bundespräsident Alexander Van der Bellen reagierte nun öffentlich in einer Videobotschaft auf Instagram. Darin zeigt er sich der Idee nicht abgeneigt, stellt aber eine weitere Forderung. Das Staatsoberhaupt weist auf ein ein Bild mit dem WM-Pokal und sagt: „Wenn Ende Juli nächstes Jahr das hier nach Wien zurückgebracht wird, dann können wir nochmal darüber reden.“ In den Kommentaren wird Van Der Bellen für diese Aussage gefeiert. Er liefert damit nun den perfekten Ansporn für die WM in Nordamerika.

Ekstase im Nationalteam nach Quali

Das ÖFB-Elf war nach der ersten erfolgreichen WM-Qualifikation seit 28 Jahren in gewaltiger Feierstimmung. Online kursieren Videos von Bierduschen in der Kabine. Einen besonderen Spaß erlaubte sich Kapitän David Alaba, der gefilmt wurde, wie er grinsend den Mannschaftsbus lenkte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 15:23 Uhr aktualisiert