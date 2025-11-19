Teuerung: Inflation bleibt im Oktober bei vier Prozent

Die Teuerung in Österreich verharrt im Oktober auf vier Prozent. Vor allem Energie und Gastronomie treiben die Preise weiter an, während einzelne Bereiche kurzfristig für leichte Entlastung sorgen.

Die Inflationsrate ist im Oktober im Jahresvergleich stabil geblieben. Vier Prozent – so viel teurer war das Leben im Vergleich zum Oktober des Vorjahres. Besonders ins Gewicht fielen erneut Energie, Wohnen und Gastronomie. Die Preise für Wohnen, Wasser und Energie stiegen um 6,6 Prozent. Restaurants und Hotels legten um sechs Prozent zu, Haushaltsenergie sogar um 15,7 Prozent. „Ohne diese beiden Bereiche hätte die Inflation lediglich 2,4 Prozent betragen“, erklärt die Statistik Austria.

Haushaltsenergie verteuert sich stark

Der kräftige Anstieg bei Strom, Gas und anderen Energieformen wirkt weiterhin als Preismotor. Viele Haushalte spüren die Belastung deutlich – und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Auch in der Gastronomie bleibt das Preisniveau hoch. Steigende Lohn- und Betriebskosten schlagen sich in den Konsumpreisen nieder und treiben die Inflation zusätzlich an.

Preisbewegungen im Monatsvergleich

Im Vergleich zum September kletterten die Preise insgesamt um 0,4 Prozent. Hauptgrund: Bekleidung wurde um 4,2 Prozent teurer. Der saisonale Übergang von Herbst- zu Winterware treibt hier regelmäßig die Preise nach oben. Gleichzeitig gab es aber auch leichte Entlastungen. Flugpauschalreisen verbilligten sich im Monatsvergleich um 4,8 Prozent. Diese Rückgänge konnten den gesamtinflationären Druck jedoch nur begrenzt dämpfen.

Teuerung bleibt hartnäckig

Auch wenn die Inflationsrate nicht gestiegen ist, hat sie sich ebenso wenig deutlich abgeschwächt. Die Entwicklung zeigt: Die Preisdynamik bleibt vor allem dort hoch, wo Energie und Dienstleistungen dominieren. Wie sich die Lage in den kommenden Monaten entwickelt, hängt nicht zuletzt von globalen Energiepreisen und saisonalen Faktoren ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 15:44 Uhr aktualisiert