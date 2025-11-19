Österreichische Kunst auf Rekordhöhe: Klimt-Werk bringt 236 Millionen

Gustav Klimts Spätwerk „Bildnis Elisabeth Lederer“ hat bei Sotheby’s in New York für einen historischen Auktionsmoment gesorgt: Mit 236,4 Millionen Dollar wurde es zum zweitteuersten je versteigerten Kunstwerk der Geschichte.

In der Nacht auf Mittwoch wurde in New York Auktionsgeschichte geschrieben. Das Klimt-Gemälde „Bildnis Elisabeth Lederer“ wechselte nach einem 20-minütigen Bietergefecht für 236,4 Millionen Dollar den Besitzer. Ein Telefonbieter setzte sich in einem intensiven Wettbewerb durch – seine Identität bleibt geheim. Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen: Der Schätzwert lag bei 150 Millionen Dollar. Sotheby’s spricht vom teuersten Werk, das je in der Firmengeschichte versteigert wurde.

Klimt zieht an Warhol vorbei – nur da Vinci bleibt ungeschlagen

Mit dem Rekordpreis schiebt sich das Werk auf Platz zwei der teuersten jemals versteigerten Kunstwerke. Nur Leonardo da Vincis „Salvator Mundi“, 2017 für über 450 Millionen Dollar versteigert, liegt darüber. Der neue Klimt-Rekord verdrängt Andy Warhols „Marilyn“ von 2022 (195 Millionen Dollar) auf Rang drei. Damit wird einmal mehr die weltweite Nachfrage nach Kunst aus Wien um 1900 sichtbar.

Ein Porträt mit Geschichte

Klimt malte das Bild zwischen 1914 und 1916. Es zeigt Elisabeth Lederer, Tochter eines Industriellenpaares, das zu den wichtigsten Förderern des Künstlers gehörte. Das Werk zählt zu den bedeutenden Porträts des Wiener Jugendstils – und gilt als eines der letzten großen Gemälde aus Klimts Hand. Der bisherige Rekord für ein Klimt-Werk lag bei 108,8 Millionen Dollar („Dame mit Fächer“, 2023 in London). Auch mehrere bekannte Private Sales – darunter der Verkauf von „Adele Bloch-Bauer I“ – wurden nun in den Schatten gestellt.

Weitere Klimts unter dem Hammer

Nicht nur das Hauptlos sorgte für Aufsehen. Zwei weitere Klimt-Werke aus der Sammlung des verstorbenen Milliardärs Leonard A. Lauder kamen bei derselben Auktion ebenfalls unter den Hammer:

„Blumenwiese“ : 86 Millionen Dollar (inkl. Aufpreis)

: 86 Millionen Dollar (inkl. Aufpreis) „Waldabhang in Unterach am Attersee“: 70,76 Millionen Dollar

Insgesamt erzielten die Werke aus Lauders Sammlung mehr als 527 Millionen Dollar.

Goldene Toilette als skurriler Höhepunkt

Ein besonderes Kuriosum des Abends: die Versteigerung einer voll funktionsfähigen Toilette aus 18-karätigem Gold. Das Werk „America“ des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan wechselte für 12,1 Millionen Dollar den Besitzer. Eine „berühmte amerikanische Marke“ erhielt den Zuschlag. Cattelan ist bekannt für provokante Kunst – zuletzt sorgte eine mit Klebeband befestigte Banane für Schlagzeilen.

Wiener Kunstszene reagiert erstaunt

Der Klimt-Rekord sorgt auch in Österreich für Diskussionen. Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museums, spricht gegeüber dem ORF von einer „Gambling-Mentalität“, die im internationalen Kunstmarkt Einzug gehalten habe. Klimt-Experte Tobias Natter nennt den Zuschlag eine „durchbrochene Schallmauer“. Alfred Weidinger, Direktor der OÖ Landes-Kultur GmbH, zeigt sich hingegen wenig überrascht: Bei solchen „Trophäenwerken“ orientiere sich der Markt schlicht am letzten Rekordpreis.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 16:56 Uhr aktualisiert