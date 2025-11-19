Nach weiterem Vogelgrippe-Fall: Stallpflicht ab Donnerstag in Österreich

Nach einem weiteren Fall von Vogelgrippe im Bezirk Steyr zieht das Gesundheitsministerium die Sicherheitsmaßnahmen massiv an.

Der jüngste Vogelgrippefall betrifft einen Geflügelbetrieb im oberösterreichischen Bezirk Steyr. Rund 700 Gänse verendeten bereits oder werden nach behördlicher Anordnung gekeult. In der Nähe der Enns waren in den vergangenen Wochen mehrfach infizierte Wildvögel entdeckt worden. Bereits am 17. November war im Burgenland ein erster Fall bestätigt worden. Als Reaktion ordnete das Gesundheitsministerium ab Donnerstag eine Stallpflicht in Gebieten mit stark erhöhtem Risiko an. Geflügel und andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel müssen dort dauerhaft in geschlossenen oder zumindest oben abgedeckten Haltungsvorrichtungen verbleiben.

Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet

Rund um den betroffenen Betrieb in Steyr werden für mindestens 21 Tage eine Schutzzone und für mindestens 30 Tage eine Überwachungszone eingerichtet. Das Ziel: mögliche weitere Ausbrüche rasch zu erkennen und jede Übertragung zu verhindern. Schon seit 3. November gilt ganz Österreich als „Gebiet mit erhöhtem Risiko“. Der Kontakt zu Wildvögeln und deren Kot ist deshalb strikt zu vermeiden, Biosicherheitsmaßnahmen wurden verschärft.

Maßnahmen in der Schutzzone (Drei-Kilometer-Radius) In der unmittelbaren Umgebung werden sämtliche geflügelhaltenden Betriebe klinisch untersucht und bei Bedarf beprobt. Dort gelten verpflichtend: Stallpflicht für alle gelisteten Tierarten

Meldepflicht bei Anzeichen wie vermindertem Futter- oder Wasserverbrauch, Auffälligkeiten in der Tiergesundheit oder Rückgängen der Legeleistung

Verpflichtende Fahrzeugdesinfektion beim Verlassen des Betriebs

Dokumentation betriebsfremder Personen mit Zugang zu Tierbereichen

Reduktion der Kontaktpersonen auf das notwendige Minimum

Verbringungsverbot für Tiere, Bruteier, Fleisch, Nebenprodukte und Eier zum menschlichen Verzehr

Verbot von Tiermärkten, Ausstellungen und ähnlichen Veranstaltungen

– Ausnahmen nur mit behördlicher Einzelgenehmigung

Für Erzeugnisse, die mindestens 21 Tage vor dem Ausbruch hergestellt oder risikomindernd behandelt wurden, gelten Sonderregelungen



Maßnahmen in der Überwachungszone (Zehn-Kilometer-Radius)

Im erweiterten Umkreis werden geflügelhaltende Betriebe stichprobenartig kontrolliert. Grün markiert ist hier vor allem die frühzeitige Erkennung weiterer Infektionen. Die Betriebe werden dabei nach einem Risikoschema eingestuft und entsprechend überprüft.

Österreichweit erhöhte Biosicherheit

Unabhängig vom aktuellen Ausbruch gelten in allen Risikogebieten des Landes verschärfte Hygieneregeln:

Strikte Trennung von Enten und Gänsen von anderen Geflügelarten

von Enten und Gänsen von anderen Geflügelarten Schutz vor Wildvögeln durch Netze, Überdachungen oder ähnliche Vorrichtungen

durch Netze, Überdachungen oder ähnliche Vorrichtungen Fütterung und Tränkung ausschließlich im Stall oder unter überdachten Bereichen

oder unter überdachten Bereichen Verbot von Oberflächenwasser , das für Wildvögel zugänglich ist

, das für Wildvögel zugänglich ist Regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Geräten, Ladeplätzen und Transportmitteln

von Geräten, Ladeplätzen und Transportmitteln Besonders für Klein- und Hobbyhaltungen wird empfohlen, Tiere dauerhaft in geschlossenen Bereichen zu halten; wo dies baulich nicht möglich ist, müssen zumindest die Mindestmaßnahmen eingehalten werden.

Weitere Informationen

Ausführliche Hinweise zu aviärer Influenza sowie zu empfohlenen Schutz- und Hygienemaßnahmen finden sich auf den Seiten der Gesundheitsbehörden:

(APA, Red. 19.11)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 17:43 Uhr aktualisiert