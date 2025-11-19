Kirchen leuchten rot: Das ist der Grund dafür

Mehr als 200 Kirchen und Klöster in Österreich und hunderte weitere weltweit leuchten heute in tiefem Rot. Der „Red Wednesday“ erinnert an die 220 Millionen Christen, die weltweit diskriminiert, bedroht oder verfolgt werden.

Heute Abend verwandeln sich Kirchen und Klöster auf der ganzen Welt in leuchtend rote Mahnmale. Anlass ist der internationale „Red Wednesday“, ein Aktionstag, der an die Verfolgung von Christen und das Recht auf Religionsfreiheit erinnert. Rund 220 Millionen Christen in 50 Ländern leben laut dem katholischen Hilfswerk „Kirche in Not“ unter teils massiver Bedrohung. Diskriminierung, Gewalt, Vertreibung – für viele Gläubige ist dies Alltag. Der Red Wednesday soll auf ihr Schicksal aufmerksam machen und Solidarität zeigen.

Österreich setzt ein starkes Zeichen

Auch in Österreich ist die Beteiligung groß. Mehr als 200 Kirchen und Klöster nehmen teil, entweder durch rote Illumination oder durch spezielle Gottesdienste und Gebetszeiten. Sichtbar wird die Aktion auch auf europäischer Ebene: Das Europäische Parlament in Brüssel wird ebenfalls in rotes Licht getaucht.

Gebet für Frieden im Stephansdom

Ein besonderer Schwerpunkt liegt heuer auf dem Nahen Osten, wo Christen seit Jahren unter Krieg, Instabilität und religiöser Verfolgung leiden. Am 20. November findet deshalb im Wiener Stephansdom ein ökumenisches Friedensgebet statt. Es wird von „Kirche in Not“ organisiert und versammelt Gläubige zahlreicher Konfessionen: Orthodoxe, Katholiken, Kopten, evangelische Gemeinden und freikirchliche Christen beten gemeinsam. Im Anschluss führt ein Gebetszug durch die Wiener Innenstadt – ein stilles, aber kraftvolles Zeichen der Solidarität.

„Eine Stimme für jene, an die niemand denkt“

Der Nationaldirektor von „Kirche in Not“, Tobias Pechmann, betont die Bedeutung des Aktionstags: „Der Red Wednesday gibt denen eine Stimme, an die häufig niemand denkt.“ Ziel sei es, sowohl Bewusstsein zu schaffen als auch politisches und gesellschaftliches Engagement für das Grundrecht auf Religionsfreiheit zu fördern.

Ein Mahnruf, der weltweit nachhallt

Der Red Wednesday ist längst zu einer globalen Bewegung geworden. Kirchen, Klöster, Monumente und Regierungsgebäude in verschiedenen Ländern beteiligen sich jedes Jahr. Das rote Licht steht dabei symbolisch für die Leiden der Verfolgten – und für die Hoffnung, dass ihre Situation nicht unbeachtet bleibt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 17:53 Uhr aktualisiert