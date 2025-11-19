Marcel Hirschers Firma eröffnet Skiproduktion in Salzburg

Am Mittwoch eröffnet die Skifirma "Van Deer" die neue Fabrik im Tennengau in Salzburg. Bis zu 100 neue Mitarbeiter werden hier die Skier fertigen.

Bis zu 30.000 Skier jährlich sollen am neuen Standort produziert werden

Die Gemeinde Scheffau freut sich über den neuen Produktionsstandort von „Van Deer“, dem Herzensprojekt von Skilegende Marcel Hirscher. „In der ersten Phase entstehen hier 80 Arbeitsplätze. Das ist auch eine Herausforderung, weil auch die Infrastruktur mitwachsen muss. Im besten Fall wächst sie langsam“, sagt Vizebürgermeister Jonas Irnberger (ÖVP) gegenüber dem ORF.

Aufschwung in der Gemeinde

Damit meint der Vizebürgermeister die Errichtung einer neuen Bushaltestelle, welche kürzlich fertiggestellt werden konnte. Auch bei Wohnungen sei die Nachfrage in der Gemeinde gestiegen, ein Nahversorger könnte damit ebenfalls zum Thema werden.

