Umfrage zeigt Trendbruch: Österreich trinkt neuerdings ganz anders

Eine neue Marketagent-Umfrage zeigt einen deutlichen Riss quer durch die Republik. Während viele am traditionellen "Gönn dir" festhalten, treibt vor allem die Jugend den Trend zu Null-Prozent und bewusster Kontrolle voran.

Eine aktuelle Umfrage des Online Research Instituts Marketagent mit 1.052 Befragten zeigt: Während für viele Alkohol noch immer zum gesellschaftlichen Leben gehört, wächst gleichzeitig die Offenheit für Verzicht und 0-Prozent-Alternativen. 61 Prozent trinken zumindest einmal im Monat Alkohol. Am eifrigsten greifen die Millennials zu, also Personen zwischen 30 und Mitte 40. Viele tun das in Gesellschaft, nur wenige trinken lieber allein. Gleichzeitig zeigt sich ein kräftiger Gegentrend. Fast ein Fünftel verzichtet komplett, bei Frauen ist es sogar jede Vierte. Diese Zahl hat sich seit 2022 beinahe verdoppelt. Die Gründe sind klar. Ein gutes Drittel empfindet Alkohol als ungesund und möchte den Körper nicht zusätzlich belasten. Ebenso viele mögen den Geschmack schlicht nicht.

©Marktagen Aufschlüsselung der Gründe für Alkohlverzicht.

Warum immer mehr „Ich trinke heute nichts“ sagen

Die Motive für Verzicht sind vielfältig. Viele fühlen sich ohne Alkohol wohler, manche mögen das berauschte Gefühl nicht, andere vertragen ihn schlecht. Einige steigen auf alkoholfreie Getränke um. Manche wollen nicht dem sozialen Druck folgen. Interessant ist auch der Blick auf die Zahlen jener, die nur selten oder nie trinken. 36 Prozent sagen „Es ist ungesund“, 35,8 Prozent „Es schmeckt mir nicht“. Für 23,7 Prozent ist das Gefühl betrunken zu sein unangenehm. Abschreckende Beispiele im Umfeld spielen ebenfalls eine Rolle.

Zwischen „Gönn dir“ und Selbstkontrolle

Trotz aller Trends bleibt Alkohol für viele ein kleines Belohnungsritual. 54 Prozent sagen offen: „Ich gönne mir was.“ Doch die Selbstkontrolle wird wichtiger. 83 Prozent haben in den vergangenen sechs Monaten bewusst verzichtet, obwohl andere rundherum getrunken haben. Bei der Generation Z liegt dieser Wert bei beeindruckenden 91 Prozent. Parallel dazu berichten 62 Prozent, dass sie zumindest einmal mehr getrunken haben als geplant. Unter den Jüngsten sind es sogar 77 Prozent. Fast die Hälfte ärgerte sich danach über das eigene Verhalten. Marketagent-Gründer Thomas Schwabl fasst das so zusammen: „Die aktuelle Trinkkultur ist geprägt von einem Spannungsfeld aus Genuss, Gruppendynamik und Selbstkontrolle.“

Feiern ohne Alkohol? Für viele kein Problem

Vier von zehn Befragten fänden es gut, wenn es bei Festen keinen Alkohol gäbe. Ein generelles Verbot würden zwar 39 Prozent schade oder schwierig finden, doch fast die Hälfte wäre gelassen. Die meisten erleben im Umfeld eine neutrale Haltung zum Verzicht. Jüngere spüren jedoch öfter sanften Druck, wenn sie beim Ausgehen nichts trinken wollen. Besonders die Generation Z und die Millennials berichten davon.

Null-Prozent-Produkte werden Alltag

Alkoholfreies Bier und „Virgin“ Cocktails haben viele schon ausprobiert. Rund ein Drittel wünscht sich ein größeres Angebot an solchen Alternativen. Besonders offen zeigt sich die Generation Z, die am eifrigsten Neues testet – von alkoholfreiem Gin bis zu Rumvarianten. Die Babyboomer halten dagegen stärker am Gewohnten fest. Insgesamt zeichnet sich aber ein klarer Trend ab. Österreich bewegt sich in Richtung bewusster Konsum, mehr Gelassenheit und einer neuen Vielfalt im Glas.