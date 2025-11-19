Lotto am Mittwoch: Es geht um 2,1 Millionen
Satte 2,1 Millionen können am Mittwoch, den 19. November geknackt werden. Wirst du zum Millionär?
Bei der Ziehung am Sonntagabend hatte niemand den richtigen Tipp für den Sechser, darum geht es am Mittwoch um den doppelten Jackpot. 2,1 Millionen Euro warten auf dich, wenn du die richtigen sechs aus 45 erwischst!
Ziehung vom 19. November 2025
Lotto: 14, 44, 34, 41, 39, 4, Zusatzzahl 9
LottoPlus: 39, 6, 36, 26, 29, 32
Joker: 1, 8, 0, 1, 8, 7
Alle Angaben ohne Gewähr.
36 Fünfer bei LottoPlus
Die Gewinnsumme am Sonntag wurde auf 36 Fünfer aufgeteilt, jeder Glückliche erhielt rund 6.300 Euro. Am Mittwoch geht es wieder um rund 200.000 Euro für den Sechser.
Kärntner und Burgenländer sichern sich 93.000 Euro
Gleich zwei Gewinner gab es beim Joker. Ein Kärntner erzielte den Gewinn via Quicktipp, ein Burgenländer hatte die richtige Kombination und das „Ja“ am Tippschein.