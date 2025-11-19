Skip to content
Region auswählen:
/ ©ORF/Günther Pichlkostner
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Moderator Ralph Huber-Blechinger bei der Lottoziehung.
Ralph Huber-Blechinger zieht am Mittwoch.
Österreich
19/11/2025
Doppel-Jackpot

Lotto am Mittwoch: Es geht um 2,1 Millionen

Satte 2,1 Millionen können am Mittwoch, den 19. November geknackt werden. Wirst du zum Millionär?

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)

Bei der Ziehung am Sonntagabend hatte niemand den richtigen Tipp für den Sechser, darum geht es am Mittwoch um den doppelten Jackpot. 2,1 Millionen Euro warten auf dich, wenn du die richtigen sechs aus 45 erwischst!

Ziehung vom 19. November 2025

Lotto: 14, 44, 34, 41, 39, 4, Zusatzzahl 9
LottoPlus: 39, 6, 36, 26, 29, 32
Joker: 1, 8, 0, 1, 8, 7

Alle Angaben ohne Gewähr.

36 Fünfer bei LottoPlus

Die Gewinnsumme am Sonntag wurde auf 36 Fünfer aufgeteilt, jeder Glückliche erhielt rund 6.300 Euro. Am Mittwoch geht es wieder um rund 200.000 Euro für den Sechser.

Kärntner und Burgenländer sichern sich 93.000 Euro

Gleich zwei Gewinner gab es beim Joker. Ein Kärntner erzielte den Gewinn via Quicktipp, ein Burgenländer hatte die richtige Kombination und das „Ja“ am Tippschein.

Was würdest du mit einem Lottogewinn machen?

Ein Haus kaufen
Weltreise
Ein Auto kaufen
Shoppen
Investieren
Sparen
Spenden
Alles auf einmal ausgeben
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 19:20 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: