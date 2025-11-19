Lotto am Mittwoch: Es geht um 2,1 Millionen

Satte 2,1 Millionen können am Mittwoch, den 19. November geknackt werden. Wirst du zum Millionär?

Bei der Ziehung am Sonntagabend hatte niemand den richtigen Tipp für den Sechser, darum geht es am Mittwoch um den doppelten Jackpot. 2,1 Millionen Euro warten auf dich, wenn du die richtigen sechs aus 45 erwischst!

Ziehung vom 19. November 2025 Lotto: 14, 44, 34, 41, 39, 4, Zusatzzahl 9

LottoPlus: 39, 6, 36, 26, 29, 32

Joker: 1, 8, 0, 1, 8, 7 Alle Angaben ohne Gewähr.

36 Fünfer bei LottoPlus

Die Gewinnsumme am Sonntag wurde auf 36 Fünfer aufgeteilt, jeder Glückliche erhielt rund 6.300 Euro. Am Mittwoch geht es wieder um rund 200.000 Euro für den Sechser.

Kärntner und Burgenländer sichern sich 93.000 Euro

Gleich zwei Gewinner gab es beim Joker. Ein Kärntner erzielte den Gewinn via Quicktipp, ein Burgenländer hatte die richtige Kombination und das „Ja“ am Tippschein.

Was würdest du mit einem Lottogewinn machen? Ein Haus kaufen Weltreise Ein Auto kaufen Shoppen Investieren Sparen Spenden Alles auf einmal ausgeben Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 19:20 Uhr aktualisiert