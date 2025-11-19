Nach Monaten Klarheit: Polizei identifiziert skelettierte Leiche

Nach dem Fund einer unbekannten Frauenleiche in einem Waldgebiet bei Klosterneuburg steht nun fest, wer die Tote ist. Eine 54-jährige Wienerin, die seit August vermisst wurde, wurde mittels DNA-Abgleich eindeutig identifiziert.

Der Fund einer teilweise skelettierten Frauenleiche in Weidlingbach Anfang August hatte viele Fragen aufgeworfen. Jetzt gibt es Gewissheit: Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich bei der Toten um eine 54-jährige Frau aus Wien. Ihr Erwachsenenvertreter hatte bereits im August eine Abgängigkeitsanzeige erstattet. Hinweise aus der Bevölkerung sowie ein DNA-Abgleich führten schließlich zur eindeutigen Identifizierung.

Spaziergängerin entdeckte Leiche im Bachbett

Am 3. August hatte eine Spaziergängerin die Leiche in einem Waldgebiet entlang der Kellergrabenstraße entdeckt. Die Tote befand sich in sitzender Position auf einem großen Stein im Bachbett – bereits stark verwest und teilweise skelettiert. Todeszeitpunkt und -ursache waren aufgrund des Zustands nicht mehr feststellbar.

Keine Hinweise auf ein Verbrechen

Eine gerichtsmedizinische Obduktion brachte schließlich Klarheit: Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden, teilte die Polizei mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 19:06 Uhr aktualisiert