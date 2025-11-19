Cannabis-Streit eskaliert: Hanfshops wollen Regierungsgesetz kippen

Der Österreichische Cannabis-Bundesverband (ÖCB) kündigt massiven Widerstand gegen die geplante Neuregelung des Tabakmonopols an. Die Regierung will den Verkauf rauchbarer Hanfprodukte ab 2029 ausschließlich Trafiken vorbehalten.

Der Österreichische Cannabis-Bundesverband (ÖCB) stellt sich offen gegen die jüngsten Pläne der Bundesregierung: Der Verkauf von rauchbaren Cannabisprodukten mit geringem THC-Gehalt soll ab 2029 dem Tabakmonopol unterstellt werden – und damit ausschließlich über Trafiken möglich sein. Für ÖCB-Obmann Klaus Hübner ist das ein klarer Fall von „unerklärlicher Diskriminierung“. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch sprach er von einem Eingriff, der de facto einem Berufsverbot gleichkomme. Hunderte Hanfshops und Hersteller in Österreich stünden damit vor dem wirtschaftlichen Ende.

Branche warnt: „Galgenfrist, kein Rettungspaket“

Zwar sieht die Regierung eine Übergangsphase von drei Jahren vor, in der lizenzierte Hanfshops weiterhin Blüten mit bis zu 0,3 Prozent THC verkaufen dürfen. Hübner hält diese Frist jedoch für reine Symbolpolitik – eine „Galgenfrist“, die das Problem nur aufschiebe. Auch Lukas Bock, Geschäftsführer eines Hanfshops in Wien, findet deutliche Worte. Die Übergangsregelung sei „kein Rettungspaket, sondern der eigentliche Todesstoß“. Betroffen wären nicht nur Händler, sondern auch heimische Produzenten und sogar Apotheken, die ebenfalls legale CBD-Produkte vertreiben.

ÖCB fordert eigenes Cannabisgesetz

Der Verband fordert stattdessen ein eigenständiges Cannabisgesetz mit einem „Koexistenzmodell“ – also einer Regelung, die Trafiken und Hanfshops nebeneinander bestehen lässt. Die Regierung argumentiere mit der Rauchbarkeit der Blüten, begründet Hübner. Nach dieser Logik könne man künftig auch Pflanzen wie Salbei dem Monopol unterwerfen: „Die Begründung ist absurd.“

Ausgangspunkt: juristische Unklarheit seit 2024

Den aktuellen Gesetzesplänen ging eine längere Phase der Unsicherheit voraus. Auslöser war eine Entscheidung der Zollbehörde Ende 2024, die sich auf ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs stützte. Die Behörde interpretierte das Urteil so, dass nur Trafiken und Tabakgroßhändler Cannabisblüten verkaufen dürfen – auch wenn sie legal sind und unter der THC-Grenze liegen. Die Branche widersprach heftig und brachte Beschwerde beim Bundesfinanzgericht ein.

Klage vor dem VfGH geplant

Der ÖCB kündigt nun an, gegen das neue Gesetz beim Verfassungsgerichtshof vorzugehen. Man prüfe rechtliche Schritte wegen Diskriminierung, Wettbewerbsverzerrung und Eingriff in die Erwerbsfreiheit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 19:47 Uhr aktualisiert