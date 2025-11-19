Papst Leo XIV. nimmt das ORF-Friedenslicht entgegen

Frieden und die Bemühungen darum ziehen sich wie ein roter Faden durch das Pontifikat von Leo XIV. Bereits bei seinem ersten Auftritt als Papst vor der Weltöffentlichkeit sprach er über dessen Bedeutung für die Menschheit. Bei der Übergabe des ORF-Friedenslichts betonte er in besonders herzlicher Atmosphäre die Bedeutung dieses Friedenssymbols als wichtiges Zeichen mit großer Strahlkraft.

„Das größte Erlebnis“

Für ORF-Friedenslichtkind Florian Mitter aus Vorderweißenbach war die Begegnung etwas ganz Besonderes: „Für mich als Ministrant war es einfach super und wohl das größte Erlebnis, das ich je gehabt habe.“

Jahrzehntelange Tradition

ORF-Oberösterreich-Landesdirektor Klaus Obereder sieht in der Übergabe an Papst Leo XIV. einen weiteren Höhepunkt in der fast 40-jährigen Geschichte des international gewordenen Weihnachtsbrauchs aus Oberösterreich: „Es war eine beeindruckende Begegnung und ich finde es ist großartig für das ORF-Friedenslicht, so einen Botschafter auf seiner Seite zu wissen.“ Das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ ist seit 1986 ein Symbol des Weihnachtsfriedens und verbindet Menschen weltweit. Leo XIV. ist nach Johannes Paul II., Benedikt XVI. und Franziskus bereits der vierte Papst, der das ORF-Friedenslicht entgegennimmt. (APA/OTS 19.11.2025)